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Güney Kıbrıs-israil-yunanistan Üçlü Zirvesi Atina’da Yapıldı

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasında parlamentolar düzeyindeki üçlü zirvenin dün Atina’da yapıldığı bildirildi.

Güney Kıbrıs-israil-yunanistan Üçlü Zirvesi Atina’da Yapıldı

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasında parlamentolar düzeyindeki üçlü zirvenin dün Atina’da yapıldığı bildirildi.

23 Kasım 2018 Cuma 08:11
Güney Kıbrıs-israil-yunanistan Üçlü Zirvesi Atina’da Yapıldı

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasında parlamentolar düzeyindeki üçlü zirvenin dün Atina’da yapıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Güneydoğu Akdeniz’deki Gelişmeler: Tahrikler ve Menfaatler Ortak” konulu zirvede, üç ülkenin karşı karşıya olduğu tahriklerin ortak olduğu ve ortak menfaatler çerçevesinde, bu tahriklerle ortak mücadele gösterilmesinde konsensüs sağlandığını yazdı.

Gazete, Rum Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Yorgos Lillikas’ın yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki “tahriklerine ve hegemonya kurma arzusuna” işaret ederken, Kıbrıs sorununun da bir “işgal ve istila sorunu” olduğunu iddia ettiğini kaydetti.

Habere göre DİSİ Milletvekili Nikos Tornaridis ise Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkilerde önemli ilerleme sağlandığına işaret ederek, Güney Kıbrıs’ın İsrail’in köprüsü olduğunu söyledi.

Tornaridis, Kıbrıs sorunu için arzu edilen çözümde Türk egemenliğine, Türk askerine ve Türk garantörlüğü ile müdahale haklarına yer olmadığını ifade etti.

Haberde, toplantıda Orta Doğu ile ilgili konuların da görüşüldüğü belirtildi.

(GE/GÜL)

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