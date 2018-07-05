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Güney Kıbrıs’ın Yeni Kanada Yüksek Komiseri Güven Mektubunu Sundu

Lefkoşa 5 Temmuz 18 (.): Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Rum Yönetimi’nin yeni Kanada Yüksek Komiseri olarak atanan Vasilis Filippu’nun, Kanada Genel Valisi Julie Payette’ye güven mektubunu sunduğu haber verildi.

Güney Kıbrıs’ın Yeni Kanada Yüksek Komiseri Güven Mektubunu Sundu

Lefkoşa 5 Temmuz 18 (.): Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Rum Yönetimi’nin yeni Kanada Yüksek Komiseri olarak atanan Vasilis Filippu’nun, Kanada Genel Valisi Julie Payette’ye güven mektubunu sunduğu haber verildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:33
Güney Kıbrıs’ın Yeni Kanada Yüksek Komiseri Güven Mektubunu Sundu

Lefkoşa 5 Temmuz 18 (.): Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Rum Yönetimi’nin yeni Kanada Yüksek Komiseri olarak atanan Vasilis Filippu’nun, Kanada Genel Valisi Julie Payette’ye güven mektubunu sunduğu haber verildi.

Haravgi gazetesine göre, Rum Yüksek Komiser’in güven mektubunu kabulünde konuşan Kanada Genel Valisi Payette, Kanada hükümetinin “Kıbrıs” ve yaşanan gelişmelerle ilgili ilgisini sürdüreceğini söyledi.

Filippu’nun görev yerinin Kanada’nın Ottawa şehri olacağını belirten gazete, Filippu’nun güven mektubunu sunması sırasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözülmesi için verdikleri destekten ötürü, Kanada Genel Valisi ve hükümetine teşekkür ettiğini belirtti.

Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını da kaydeden gazete, Filippu’nun, Rum hükümeti ile halkının Kanada’nın BM’nin Kıbrıs’taki barış misyonlarına verdiği destekle ilgili teşekkürlerini sunduğunu da ekledi.

(AY/İY/HÖ)

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