Güney Kıbrıs’ın Vatandaşlık Politikası Kara Listede



Lefkoşa, 18 Ekim 18 : Güney Kıbrıs, yabancılara yönelik uyguladığı vatandaşlık verme politikası sebebiyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) kara listesine girdi.



Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın da aralarında bulunduğu 20 ülkenin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün yayınladığı raporda, vatandaşlık verme uygulamasıyla kara para aklanmasına sebebiyet verebilecekleri gerekçesiyle kara listede yer aldıklarını yazdılar.



Gazete, raporda, Güney Kıbrıs’ın da aralarında bulunduğu bu ülkelerin, ekonomik yatırım yapan kişilere vatandaşlık verilmesi imkanı sağlamasının, bu kişilerin kişisel mal varlıklarını gizlemelerine ve vergi kaçırmalarına yol açabileceğinin vurgulandığını aktardı.

Habere göre söz konusu listede AB üyesi olarak sadece Güney Kıbrıs ve Malta yer alıyor.

(SB/HA)

