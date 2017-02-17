Güney Kıbrıs:
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17 Şubat 2017 Cuma 11:21

Güney Kıbrıs’ın Rusya’daki Büyükelçisi Kasulidis: “ab Kıbrıs’ın Güvenliği İçin Önemli”

Güney Kıbrıs’ın Rusya’daki Büyükelçisi Yorgos Kasulidis, kısıtlı askeri imkanları olan ve Türkiye’nin “askeri tehdidiyle” karşı karşıya olan Güney Kıbrıs için, AB’nin önemli olduğunu savundu.

Güney Kıbrıs'ın Rusya'daki Büyükelçisi Kasulidis: 'ab Kıbrıs'ın Güvenliği İçin Önemli”
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Lefkoşa, 17 Şubat 17 : Güney Kıbrıs’ın Rusya’daki Büyükelçisi Yorgos Kasulidis, kısıtlı askeri imkanları olan ve Türkiye’nin “askeri tehdidiyle” karşı karşıya olan Güney Kıbrıs için, AB’nin önemli olduğunu savundu.

Simerini gazetesinin haberine göre Rus Haber Ajansı Sputnik’e açıklama yapan Kasulidis, AB’nin, çözüm sonrası dönemde, özellikle güvenlik ve garantiler konusunda oynayacağı rolün “akıllarını yeterince meşgul ettiğini” kaydetti.

Habere göre Kasulidis, “Kıbrıs’ın her zaman çatışma ve iç çalkantılar yaşayan bölgelere yakın olduğunu” da kaydederken, AB üyesi ülkelerin her zaman, dünyanın tüm ülkelerindeki askeri veya askeri olmayan tehditlerle mücadeleye hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

(GE/HÖ)
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