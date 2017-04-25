Güney Kıbrıs’ın Kamu Borcu 19,298 Milyar Euro

Alithia gazetesi, Eurostat’ın dün açıkladığı verilere göre, bu rakamın, Güney Kıbrıs’ın Gayrı Safi Milli Hasıla’sının yüzde 107,8’i olduğunu yazdı.

Lefkoşa, 25 Nisan 17 : Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun 19,298 milyar Euro olduğu bildirildi.

Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun 19,298 milyar Euro olduğu bildirildi.