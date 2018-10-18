Güney Kıbrıs’ın En Büyük Havayolu Şirketi Cobalt Aır İflas Etti



Lefkoşa, 18 Ekim 18 : Güney Kıbrıs’ın en büyük havayolu şirketi olan Cobalt Air şirketinin iflas ettiği ve dün gece yarısından itibaren uçuşlarını durdurduğu bildirildi.



Alithia gazetesi, şirketin yaşamakta olduğu ciddi likidite sorununu çözememesi ve yatırımcı arayışının olumlu sonuç vermemesi nedeniyle, şirketin dün gece saat 21.00’da, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na tüm uçuşlarını gece yarısı itibarıyla sonlandıracağına dair bilgilendirdiğini yazdı.



Gazeteye göre, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamasında, bugün uçuşu olan yolcuların, biletlerini tazminat alabilme durumuna karşı saklamalarını; önümüzdeki 7 gün içerisinde uçuşu olan yolculara da bilgilendirme yapılacağı belirtildi.



Bakanlığın, Sivil Havacılık Dairesi, Hazine Dairesi ve yer hizmetleri veren Hermes şirketi yetkilileriyle birlikte dün gece toplantı yaparak, Cobalt Air’dan bilet alan yolcuların durumuyla ilgili istişarelerde bulunduğunu belirten gazete, Larnaka Havalimanı’nda dün gece Cobalt Air ile uçacak yolcuların büyük karmaşa yaşadığını ve uçuşların yapılıp yapılmayacağına dair net bilgi verilmediğini yazdı.



Haberde, Cobalt Air ile Güney Kıbrıs’a dönecek olan yolcular için de kolaylık sağlanması yönünde talimat verildiği ifade edildi.



(GE/FEZ)

