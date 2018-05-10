Güney Kıbrıs’ın Abd’yi İkna Çabası

RUM SERMAYE PİYASASI KOMİSYONU’NDAN UYARI

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 : Güney Kıbrıs’taki finans sektörünün, denetim makamlarının ve hükümetin, Güney Kıbrıs’ın kara para aklama yasasını ve Ruslara yönelik ekonomik yaptırımları mutlak şekilde uyguladığına dair Amerikan makamlarını ikna etme konusunda tetikte olduğu belirtildi.



Politis gazetesi “Rus Oligarklar İçin ABD’den Sıkıştırma” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’taki ilgili birimlerin, kara para aklama yasası ile Ruslara yönelik ekonomik yaptırımların mutlak şekilde uygulandığı konusunda ABD’yi ikna etme çabası içerisinde olduğunu yazdı.

ABD’nin terörizm finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakanı Yardımcısı Marshall Billingslea’nın kısa bir süre önce Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaretin, Ruslara karşı yeni yaptırımlar ışığında gerçekleştirildiğini yazan gazete, Rum Sermaye Piyasası Komisyonu’nun, yaptırımların uygulanmasını istemesiyle birlikte denetlediği şirketlere yönelik genelge yayımladığını belirtti.

Gazete, ABD’nin son yaptırımlarının, 20 kişiyle ilgili olduğunu ve bunlardan 2’sinin ise (Renova şirketinden Viktor Vekselberg - Kıbrıs Bankası ana hissedarı ve Oleg Deripaska -Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu sahibi) Güney Kıbrıs ile ilgili olduğunu yazdı.

Gazete, aynı haberinde, ABD’li Bakan Yardımcısı’nın ziyaretlerini çok iyi bilen bir kaynağa dayanarak, Güney Kıbrıs’ın ilgili yasaları benimsemekle kalmadığını son yıllarda 50 bin ( 5 bin 500’ü sadece büyük bir sistemik banka tarafından kapatıldı) hesabı kapattığını ayrıca hesap açılmasına ilişkin binlerce başvuruyu da ret ettiğini belirtti.

(FK/FEZ)



