Güney Kıbrıs İle Yunanistan Arasında Daha Ucuz İlaç İçin Anlaşma İmzalanıyor

Lefkoşa, 6 Eylül 18 : Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında ilaç fiyatlarını düşürecek devletlerarası anlaşma imzalanması için hazırlık yapıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun yaptığı açıklamada, ilaç fiyatlarında düşüş olması için gerek devletlerarası, gerekse AB düzeyinde çabalarını sürdürdüklerini söylediğini yazdı.

Haberde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın özellikle nadir rastlanan hastalıkların tedavisi için yurtdışındaki bazı özel merkezlerle de çeşitli anlaşmalar imzaladığı kaydedildi.

(GE/ÖK)