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Güney Kıbrıs İle Sırbistan Arasında 5 İşbirliği Memorandumu İmzalandı

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : Güney Kıbrıs ile Sırbistan arasında 5 işbirliği memorandumu imzalandığı bildirildi.

Güney Kıbrıs İle Sırbistan Arasında 5 İşbirliği Memorandumu İmzalandı

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : Güney Kıbrıs ile Sırbistan arasında 5 işbirliği memorandumu imzalandığı bildirildi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:33
Güney Kıbrıs İle Sırbistan Arasında 5 İşbirliği Memorandumu İmzalandı

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : Güney Kıbrıs ile Sırbistan arasında 5 işbirliği memorandumu imzalandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs ile Sırbistan arasında yapılan 2’inci “Kıbrıs-Sırbistan Hükümetler Arası Zirve” çerçevesinde dün, Rum Başkanlık Sarayı’nda, iki ülke arasındaki ilişkileri ileri taşıyan bir dizi adım atıldığını yazdı.

Gazete, iki ülkenin bir de ortak açıklama yaptıkları ve açıklamada, BM ve diğer uluslararası güçlerle daha sıkı işbirliği konusunda inisiyatif üstleneceklerinin kaydedildiğini belirtti.

Gazete, Sırbistan’ın Kıbrıs sorunu müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını desteklediğini ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları ile toprak bütünlüğüne” saygı duyduğunu ifade ettiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ın da Sırbistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirttiğini kaydeden gazete, Kosova ve Metohiya Özerk Bölgesi için ortak kabul edilebilir çözüm bulunması arzusunu ve Sırbistan’ın Avrupa perspektifini desteklediğini dile getirdiğini belirtti.

Haberde, iki ülkenin, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları keşfedilmesinin ve bunlardan yararlanılmasının, bölgedeki istikrar ve Avrupa’nın enerji güvenliği açısından hayati önem taşıdığı konusunda hemfikir oldukları ifade edildi.

Gazete, iki ülke arasında siyasi istişareler, Avrupa bütünleşmesi, eğitim, atletizm ve diaspora konularında 5 işbirliği memorandumu imzalandığını yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, işbirliği memorandumlarının imzalanmasının akabinde yaptığı açıklamada, Sırbistan Hükümeti’ne desteklerinden ötürü teşekkürlerini sunduğunu ve Güney Kıbrıs-Sırbistan-Yunanistan üçlü işbirliği mekanizmasından bahsetti.

Anastasiadis, işbirliği mekanizmasının üç ülkenin ortak ilgi alanındaki, karşılıklı fayda sağlayacak alanlarla ilgili olduğunu ve Balkanlar ile Doğu Akdeniz’deki barışı, istikrarı ve güvenliği ileri götürmeyi hedeflediğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise, 3’üncü “Kıbrıs-Sırbistan Hükümetler Arası Zirve” ile 2019 yılında yapılacak olan Güney Kıbrıs-Sırbistan-Yunanistan üçlü zirvesine değinerek, bu zirveler çerçevesinde eğitim, kültür, hatta doğalgaz gibi olası tüm işbirliği anlaşmalarının tartışılacağını kaydetti.

Vucic ayrıca, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e de, INTERPOL ile ilgili Sırbistan’a yaptığı yardım konusunda teşekkürlerini sundu.

Anastasiadis ile görüşmesinden birçok şey öğrendiğini dile getiren Vucic, görüşmede milli ve uluslararası meselelerde karşılıklı desteğin teyit edildiğini ifade etti.

(GE/ŞEB)

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