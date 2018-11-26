Güney Kıbrıs İle Kuveyt Arasında Anlaşmalar İmzalandı



Lefkoşa, 26 Kasım 18 : Resmi temaslarda bulunmak için Kuveyt’e giden Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, bu ülkeyle ikili anlaşmalar imzaladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin siyasi iradenin ifade edildiği, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Sabah Halid El Hamad El Sabah ile çalışma yemeğinde bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre görüşme çerçevesinde, iki ülke arasında direkt uçuşların sağlanması yolunu açan Havayolu Hizmetleri Anlaşması imzalandı.

İki ülke arasında ayrıca acil durumlarda Kuveyt halkının, Güney Kıbrıs üzerinden nakledilmesine ilişkin işbirliği memorandumu da imzalandı.

Gazete iki ülkenin, yüksek öğrenim diplomalarının tanınması, denizcilik, kültürel işbirliği, iki bakanlık arasında işbirliği komitesi kurulmasına ilişkin anlaşma metinleri üzerinde anlaşmaya varılmasına yönelik istişarelere başlanması konusunda da mutabık kaldığını belirtti.

Habere göre her iki Bakan, görüşme sırasında ayrıca, Kuveyt’in İslam İşbirliği Örgütü’ne katıldı ve 2019 yılı sonuna kadar BM Güvenlik Konseyi’nde daimi olmayan üye olması göz önünde bulundurularak, Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler, bölgesel işbirliği perspektifleri, AB-Kuveyt ilişkileri ve Kıbrıs sorunu konusunda da görüş alış verişinde bulundu.

(FK/ÖK)

