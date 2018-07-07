Güney Kıbrıs İle Çin Arasında Kaçakların İade Edilmesi Anlaşması İmzalandı

Lefkoşa, 7 Temmuz 18 : Güney Kıbrıs ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında kaçakların iade edilmesi konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.

Alithia gazetesi; söz konusu anlaşmanın, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı İonas Nikolau’nun 28 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında Pekin’e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında imzalandığını yazdı.

Habere göre, Çin Halk Cumhuriyeti adına anlaşmayı Dışişleri Bakan Vekili Le Yucheng imzaladı.

Yucheng, Nikolau ile gerçekleştirdiği görüşmede, Çin’e verdiği destekten dolayı Rum Yönetimi’ne teşekkür ederken; ülkesinin, Kıbrıs sorununda ilkelere dayalı tezlere verdiği desteği de yineledi.

Yucheng; ülkesinin, Rum Yönetimi’ne Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin yeni sürece gerçekten destek sağlama niyetini de dile getirdi.

(FK/SEL)

