Güney Kıbrıs:
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29 Nisan 2017 Cumartesi 10:11

“güney Kıbrıs-hindistan İlişkilerinde Yeni Dönem”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kalabalık bir heyet eşliğinde gerçekleştirdiği Hindistan ziyaretiyle iki ülke arasında yeni bir dönemin başladığına işaret edildi.

'güney Kıbrıs-hindistan İlişkilerinde Yeni Dönem”
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Lefkoşa, 29 Nisan 17 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kalabalık bir heyet eşliğinde gerçekleştirdiği Hindistan ziyaretiyle iki ülke arasında yeni bir dönemin başladığına işaret edildi.

Alithia gazetesi yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde, yapılan açıklamaya göre Anastasiadis’in dün Yeni Delhi’de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştüğünü yazdı.

Anastasiadis-Modi görüşmesinin ardından, Güney Kıbrıs-Hindistan arasında bakanlıklar arası çalışma grubunun kurulduğunu yazan gazete, ayrıca Güney Kıbrıs ile Hindistan arasında kültür, ticari denizcilik, tarım alanlarında karşılıklı anlayış memorandumları ve havacılık hizmetleri alanında işbirliği yapılmasına yönelik anlaşma imzalandığını kaydetti.

Yapılan açıklamaya göre Hindistan Başbakanı Modi düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, Güney Kıbrıs ile Hindistan arasındaki “mükemmel siyasi ilişkilere” vurgu yaptı.

Modi, Anastasiadis’le olan görüşmelerinde ikili ilişkiler, uluslararası ve bölgesel konuları ele aldıklarını söyledi.

“1974 yılında Hindistan’ın, Kıbrıs Cumhuriyeti egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğü destekleme yönünde net bir pozisyon aldığını” söyleyen Modi, ülkesinin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’ne yaptığı katkılara işaret etti. Modi, ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in çözüm yönünde gösterdiği çabalardan övgüyle söz etti.

Açıklamalarında ekonomi konularına da değinen Modi, iki ülke arasında sıkı ekonomik ilişkilerin olduğuna işaret ederek, Güney Kıbrıs’ın Hindistan’da 8’inici büyük yatırımcı olduğuna dikkat çekti.

Modi, Anastasiadis’le terörle mücadele konularını da görüştüklerini belirtti.

Anastasiadis ise iki ülke arasında anlaşma ve memorandumlar imzalanmasına ilişkin memnuniyetini dile getirerek, bu şekilde ilişkilerinin daha da güçlendiğine vurgu yaptı.

Hintli şirketleri Güney Kıbrıs’ta teknoloji parkı alanında yatırım yapmaya çağıran Anastasiadis, bu şekilde Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve körfez bölgesine erişimlerinin kolaylaşacağını belirtti.

Modi’ye, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili bilgiler verdiğini de söyleyen Anastasiadis, Hindistan’a, çözüm yönünde verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Anastasiadis ayrıca Modi’yi Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmeye davet etti.

ANASTASİADİS HİNDİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE BİRARAYA GELDİ

Gazete haberinde Anastasiadis’in dün Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee’le de görüştüğünü yazdı.

Anastasiadis buradaki açıklamalarında, Güney Kıbrıs ile Hindistan arasındaki ilişkilerin daha çok sıkılaşmasını arzu ettiklerini belirtti.

Anastasiadis, Kıbrıs sorununa barışçıl çözüm bulunması yönünde gösterilen çabalarla ilgili Hindistan’ın ilke tezleri dolayısıyla minnettarlığını da dile getirdi.

Simerini gazetesine göre Anastasiadis, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj’la da görüştü.

(HC/HA)

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