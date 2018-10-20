Güney Kıbrıs, Geçiş Kapılarıyla İlgili Bm Barış Gücü İle Temas Halinde

Lefkoşa, 20 Ekim 18 : Güney Kıbrıs’ın Derinya ve Aplıç kapılarıyla ilgili BM Barış Gücü ile sürekli temas halinde olduğu ancak bu konudaki esas gelişmenin, liderlerin 26 Ekim’deki görüşmesinde yaşanacağı bildirildi.



Alithia gazetesi, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) dayandırdığı haberinde, Derinya’daki “nöbet kulübesinin taşınması konusunun iyi gittiğini,ancak henüz kapanmadığını” yazdı.



Gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın BM Barış Gücü ile ilgili açıklamasına da yer verdi.



Habere göre Spehar, kritik bir kavşakta bulunulan BM Barış Gücü’nün mevcut dönemde, önemli bir rol oynayacağını söyledi.



Spehar ayrıca, Kıbrıs sorununa bütünlüklü çözüm bulunmasıyla ilgili umutların hala canlı olduğunu kaydetti.



DERİNYA KAPISI AÇILMASIN EYLEMİ



Gazete, bir diğer haberinde ise, Derinya kapısı bölgesinde dün akşam kapının açılmaması ve açık olan tüm geçiş kapılarının kapatılmasının talep edildiği bir eylem yapıldığını bildirdi.



Haberde, eylemin 1996 olaylarında ölen Solomos Solomu’nun kardeş çocuğu Angelos Kiriaku ve işadamı Panos Yoannidis tarafından organize edildiği ve kapıların açılmasının, Kıbrıslı Türklerle Ankara’nın ekonomik çıkarına hizmet edeceğini iddia ettikleri belirtildi.



(GE/FEZ)