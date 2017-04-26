Güney Kıbrıs:
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26 Nisan 2017 Çarşamba 08:56

Güney Kıbrıs, Avustralya İle Terörle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Güney Kıbrıs ile Avustralya’nın, terörle mücadele alanında işbirliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

Güney Kıbrıs, Avustralya İle Terörle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması İmzaladı
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Lefkoşa, 26 Nisan 17 : Güney Kıbrıs ile Avustralya’nın, terörle mücadele alanında işbirliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yonas Nikolau ile Avustralyalı mevkidaşı Michael Keenan’ın, dün, Rum Adalet Bakanlığı’nda görüşme yaptıklarını ve işbirliği anlaşmasına imza koyduklarını yazdı.

Gazete, anlaşmaya örgütlü suçlarla, kaçak mülteci sorunuyla ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin de dahil olduğunu kaydederken, iki bakanın, anlaşmanın imzalanmasının akabinde yaptıkları açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduklarını söylediklerini belirtti.

(GE/HÖ)

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