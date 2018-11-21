Güney Kıbrıs 3 Yeni Pesco Programına Katıldı

Lefkoşa, 21 Kasım 18 (.): Güney Kıbrıs’ın 3 yeni PESCO (Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması) programına katıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in konuyla ilgili açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın şu 3 programa katıldığını açıkladığını yazdı:

1-Avrupa Ortak İstihbarat Okulu. Hedef, AB’deki askeri ve sivil personelin, NATO ve AB üyesi ülkelerin istihbarat hizmetleriyle iş birliği içerisinde, istihbarat alanında eğitilmesi. Programa Yunanistan ve Güney Kıbrıs katılıyor.

2-Yeni nesil orta menzilli füze sistemi geliştirilmesiyle ilgili olan Avrupa füze sistemi. Fransa, Belçika ve Güney Kıbrıs katılıyor.

3-Küçük ölçekli özel operasyonların yönetim ve denetiminin yapılacağı birleşik-taşınabilir yönetim ve denetim merkezi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs katılıyor.

(GE/GÜL)