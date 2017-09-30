Güney Kıbrıs:
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30 Eylül 2017 Cumartesi 09:42

Güney’de İnsan Ticareti Ve İstismarı

Rum Yüksek Mahkemesi 3’ü Rum 3’ü Bangladeşli 6 sanığı, yetişkin insan&nbsp; ticareti, komplo, sahte belge ve kişisel belgelere el koymaktan suçlu buldu.

Güney'de İnsan Ticareti Ve İstismarı
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YÜKSEK MAHKEME 3 RUM VE 3 BANGLADEŞLİ SANIĞI SUÇLU  BULDU

Lefkoşa, 30 Eylül 17 (.): Rum Yüksek Mahkemesi 3’ü Rum 3’ü Bangladeşli 6 sanığı, yetişkin insan  ticareti, komplo, sahte belge ve kişisel belgelere el koymaktan suçlu buldu.

Fileleftheros’un “Uyuması İçin Tavuk Kümesine Koydular… 6 Sanık İnsan Ticareti ve İstismarından Suçlu” başlıklı haberine göre, Lefkoşa Rum Yüksek Mahkemesi dün yabancı işçilerin çeşitli Rum işverenler tarafından istismar edilmesi, insanlık dışı yaşam şartlarına zorlanması, darp edilmesi ve ücretlerinin verilmemesi davasında 3’ü Rum 6 Bangladeşli sanığı suçlu buldu. Bangladeş’ten Güney’e işçileri taşıyan Bangladeşli bir kişinin ise kaçtığı ve aranmakta olduğu belirtildi.

Haberde, Bangladeşli işçilerin, kendilerini Güney Kıbrıs’a götürecek kişiye 11-12 bin Euro ödemek için kendi ülkelerindeki mallarını satmak zorunda kaldıkları, borçlu bırakıldıkları ve haftanın 7 günü çalıştırılmalarına rağmen kendilerine ücret ödenmediği belirtildi, mahkeme tarafından saptanan çeşitli vakalardan detaylar aktarıldı.

Habere göre, bir çiftlikte çalıştırılan Bangladeşlinin, tavuk kümesinde uyumaya, soğuk suyla banyo yapmaya, su tesisatı olmayan bir tuvaleti kullanmaya, bir diğeri pis bir mutfakta zeminde uyumaya zorlandı. 7 gün, günde 12 saat çalıştırılan işçilere pilav ve patatesten başka yemek verilmediği, yemek istedikleri ve/veya paralarını istedikleri zaman tehdit edilip dövüldükleri  belirlendi.

Habere göre insan ticareti ve istismarından suçlu bulunan sanıklar hakkındaki ceza ileriki dönemde belirlenecek.

(ŞA/ÖK)
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