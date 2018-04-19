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Güney Lefkoşa'da korkunç cinayet!

Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo semtinde ikamet eden Kıbrıslı Rum çift, Yorgos Hacıyeorgiu (60) ve eşi Dinas Sergiu’nun (59) bugün ikamet ettikleri evde ölü olarak bulunduğu belirtildi.

Güney Lefkoşa'da korkunç cinayet!

Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo semtinde ikamet eden Kıbrıslı Rum çift, Yorgos Hacıyeorgiu (60) ve eşi Dinas Sergiu’nun (59) bugün ikamet ettikleri evde ölü olarak bulunduğu belirtildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 12:09
Güney Lefkoşa'da korkunç cinayet!
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BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN ÇİFTTEN YORGOS HACIYEORGİU İNGİLİZ OKULU’NDA MATEMATİK ÖĞRETMENİYDİ

Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo semtinde ikamet eden Kıbrıslı Rum çift, Yorgos Hacıyeorgiu (60) ve eşi Dinas Sergiu’nun (59) bugün ikamet ettikleri evde ölü olarak bulunduğu belirtildi.

Rum radyosu (RİK), Kıbrıslı Rum çiftin, evlerinde kanlar içinde ölü olarak bulunduğunu, polisin ise “çiftin bıçaklanarak öldürüldüğünün” görüldüğünü açıkladığını haber verdi.
Haberde, Yorgos Hacıyeorgiu’nun, İngiliz Okulu’nda matematik öğretmeni, eşi Dinas’ın ise Rum Merkez Bankası’nda memur olarak görev yaptığı da belirtildi.

Rum haber kaynakları çiftin 15 yaşında evlatlık oğullarının Rus olan biyolojik anne ve babasının, çocuğun izini sürerek aileye ulaştıklarının tespit edildiğini. Şüphelerin bu şahıslar üzerinde yoğunlaştığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.  


 

Son Güncelleme: 19.04.2018 15:39
Anahtar Kelimeler:
GüneyLefkoşa’Cinayet
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