Güney Kıbrıs’tan Türkiye ve İngiltere’ye müdahale

Güney Kıbrıs’ın, Fransa’nın desteğini alarak, üçüncü ülkelerin, AB’nin güvenlik ve dışı politika konularındaki karar almalarına ve politikasının şekillenmesine, müdahil olmasını “engellediği” belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Türkiye-İngiltere’ye Engel-Kıbrıs’ın Müdahalesiyle ‘Üçüncüler’ AB Güvenlik ve Dış Politikası’nda Rolsüz Kalacak” başlıklı haberinde Rum Dışişleri Bakanlığı’nın müdahaleleri ve itirazlarının ardından, yatay bir şekilde, Avrupa Konseyi Hukuk Birimi’nin yayımladığı uzman görüşünde “herhangi bir üçüncü ülkenin, güvenlik ve dış politika konularında, AB’nin karar almalarında rol oynamasının mümkün olmayacağı” ifadesinin yer aldığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın AB’deki Daimi Temsilcisi Nikos Emiliu’nun AB Daimi Temsilciler Komitesi COREPER, Rum Başkanlığı Avrupa konuları Danışmanı Filippa Karsera’nın da SHERPA Grubu toplantısında bu konuyu gündeme getirdiğini belirtti.

Bu müdahalelerin temelinde Rum Yönetimi’nin, bir yandan Birleşik Krallık’la sıkı bir ilişkiden yana olduğunu diğer yandan da üçüncü bir ülke haline geleceği ve AB’nin, İngiltere için geçerli olacak statünün ve AB’nin, karar almalarda, kendi özerkliğini koruması gerektiğinin göz önünde bulundurulması gerektiğinden söz ettiğini belirten gazete, Rum Yönetim’nin müdahale amacının, İngiltere için geçerli olacak statünün, diğer üçüncü ülkeler tarafından, gelecekte avantaj elde edilmesi adına bir aracı teşkil etmemesi olduğunu yazdı.

Gazete buna örnek olarak Türkiye’nin, güvenlik ve dış politika konularına ilişkin kararlarda rol talep etmesinin söz konusu olabileceğini savundu.

Gazete Hukuk Birimi’nin konuyla alakalı görüşünün yer aldığı paragrafın ayrıntısına da yer verdi.



