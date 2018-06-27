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Güney Kıbrıs’tan Polisiye Haberler...

Rum polisi, hastaneye götürdüğü tutukluyu elinden kaçırdığı; 5 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan kaynaklandığı ve ölümlü trafik kazalarındaki artıştan dolayı trafik şubesine 100 polis alma kararı alındığı belirtildi.

Güney Kıbrıs’tan Polisiye Haberler...

Rum polisi, hastaneye götürdüğü tutukluyu elinden kaçırdığı; 5 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan kaynaklandığı ve ölümlü trafik kazalarındaki artıştan dolayı trafik şubesine 100 polis alma kararı alındığı belirtildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:00
Güney Kıbrıs’tan Polisiye Haberler...

Rum polisi, hastaneye götürdüğü tutukluyu elinden kaçırdığı; 5 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan kaynaklandığı ve ölümlü trafik kazalarındaki artıştan dolayı trafik şubesine 100 polis alma kararı alındığı belirtildi.

Haravgi, Oroklini’de bir aracı kundakladığı gerekçesiyle tutuklanan Yaser Abdalbaki (32) isimli Filistinlinin, 8 günlük tutukluluk emri devam ederken Rum polisinin elinden kaçtığını bildirdi. Habere göre hastaneye götürülen Abdalbaki, elindeki kelepçelerden kurtularak kaçtı.

Ay. Napa-Rizoelia yolunda pazartesi günü meydana gelen ve 5 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazanın, uyuşturucu etkisi altında araç kullanmadan kaynaklandığı saptandı. Ay. Napa’da sakin Milen Pensev Stefanov (35) isimli Bulgar, BMW marka aracıyla Dimitriu ailesinin içerisinde bulunduğu çift kabin van araca arkadan çarpmış ve kaza noktasının 200 metre ötesinde durabilmişti. Çarpmanın etkisiyle de arka koltukta oturan 5 yaşındaki çocuk savrularak ölmüştü. Stefanov’un, uyuşturucu etkisiyle direksiyon başında uyuduğu için kazaya sebebiyet verdiği saptandı.

Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının bu yıl 26’ya yükseldiğine dikkat çeken Fileleftheros, ölümlü kazalardaki bu artış üzerine Rum polisinin, trafik şubesini 100 polisle takviye etme kararı aldığını bildirdi. 

 


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Son Güncelleme: 27.06.2018 13:08
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