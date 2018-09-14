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Güney Kıbrıs’tan Avrupa Konseyi’ne KKTC’nin Kalkınması Konusunda Şikayet

Güney Kıbrıs’tan Avrupa Konseyi’ne KKTC’nin Kalkınması Konusunda Şikayet

14 Eylül 2018 Cuma 09:07
Güney Kıbrıs’tan Avrupa Konseyi’ne KKTC’nin Kalkınması Konusunda Şikayet

Rum Yönetimi’nin, “yasa dışı” olarak nitelendirdiği KKTC’nin emlak alanındaki kalkınmasının kontrolsüz bir şekilde devam ettiği gerekçesiyle Avrupa Konseyi’ne şikayette bulunduğu belirtildi. 

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi’nin, “yasa dışı” olarak nitelendirdiği KKTC’nin emlak alanındaki kalkınmasını, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne şikayet ettiğini, ayrıca  Kıbrıslı Rum hak sahiplerinin, mülklerinin iadesine yönelik haklarını etkilemek hedefiyle “kasıtlı politikadan” da söz ettiğini yazdı. 
Gazete, Rum Yönetimi’nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne yönelik memorandumunda, 2001 yılında KKTC’de “yasa dışı olarak” değerlendirilen malların, yaklaşık 107 kilometre karelik bir alanı kapsadığını,  2007’de  bunun 207 kilometre kareye, 2014’de ise 279 kilometre kareye yayıldığından söz edildiğini belirtti. 
Habere göre Rum Yönetimi, Kıbrıslı Rumların haklarının ele alınacağı 18-20 Eylül tarihlerinde Strazburg’taki toplantı ışığında, gönderdiği  memorandumda, özellikle Güzelyurt ve Karpaz bölgelerinde daha önceki yıllarda görülmeyen, önemli bir kalkınmanın bulunduğuna dair ciddi kanıtların varlığından da söz etti. 
Rum Yönetimi,  KKTC’deki Kıbrıslı Rumlara ait taşınmaz malların “yasa dışı olarak” satılması ve faydalanılmasına ilişkin ciddi endişelerini dile getirdi. 
Gazete, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türkiye tarafından uygulanmasının garanti altına alınması noktasında, gerekli tedbirleri almasını talep eden Rum Yönetimi’nin  ayrıca 2017-2018 yılı döneminde Kıbrıs Türk basınında yer alan ve KKTC makamlarının, Kıbrıs Rum mallarının faydalanılması yönündeki etkin katılım teşviklerini gösteren haberlerden oluşan bir listeyi de memoranduma eklediğini belirtti.  
Gazete söz konusu memorandumda,  KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı’nın, 24 Mart 2018’de Diyalog gazetesinde yer alan açıklamasına da yer verdiğini yazdı.   
Rum Yönetimi’nin, Kıbrıslı Rumların mülkiyet haklarını etkilemek için Kıbrıslı Rumlara ait taşınmaz malların dağıtılmasını ortaya koyan,  2004-2011 yıllarında, Kıbrıs Türk basınındaki  haberlere de atıfta bulunduğunu yazan gazete, Rum Yönetimi’nin ayrıca Ankara’nın, Strazburg’taki son toplantıda, Avrupa Bakanlar Komitesi ile işbirliği yapmayı sonlandıracağı tehdidinde bulunarak, Kıbrıs ile ilgili AİHM kararlarının uygulanması görüşmelerine katılmayacağını dile getirdiğini anımsattı. 
Habere göre Rum Yönetimi, Strazburg’taki  toplantı ışığında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden, KKTC’deki Kıbrıs Rum mallarının devri veya yeniden inşasının, kendi izinleri olmadan yapılmasıyla  hak sahiplerinin mülkiyet haklarının çiğnendiğini  yeniden teyit etmesini de talep etti.  
Rum Yönetimi, AİHM’in,  Mayıs 2014’te tazminatların hemen ödenmesi yönündeki kararlarını da yineledi.  
Gazete Rum Yönetimi’nin, Avrupa Konseyi’ne gönderdiği ikinci bir memorandumla da Titina Loizidu davasından söz ederek, KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu’nun tazminat için bir çerçeveyi teşkil edemeyeceğini savundu.
Habere göre, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin sürekli çağrılarına rağmen  Ksenidi-Aresti ve Varnava tazminatlarının ödenmesinde yaşanan gecikmeye ilişkin endişe de dile getirildi.  
 

Son Güncelleme: 14.09.2018 12:17
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