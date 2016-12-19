Güney Kıbrıs’taki Yerel Seçimler Dün Gerçekleştirildi

Güney Kıbrıs’ta dün yapılan yerel seçimler ve sonuçları Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Güney Kıbrıs’ta dün yapılan yerel seçimler ve sonuçları Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Yerel seçimlerde, boykotun hakim olduğu da gözden kaçmazken, seçim sonuçlarının DİSİ ve AKEL için memnuniyet verici olduğu da belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, yerel seçim sonuçları çerçevesinde DİSİ’nin, Lefkoşa’da 6 (Lefkoşa, Eğlence,Ay.Demet, Engomi, Latsia ve Dali), “Mağusa” bölgesinde 3 (Ay.Napa, Paralimni, Sotira) belediye kazandığını yazdı.

Habere göre DİSİ ayrıca Aradip, Yeroskipos(Yeroşibu) ve sözde “Değirmenlik” belediyelerini de kazandı.

Gazete AKEL’in, Limasol’u kaybetmesine karşın, Larnaka’yı ve Lefkoşa’ya bağlı Lakadamya, Çeri ve Yeri olmak üzere 3, Limasol’a bağlı Yermoseya ve Ay.Athanasios olmak üzere 2 belediyeyi kazandığını yazdı.

Habere göre, AKEL ayrıca, sözde “Omorfo”, Peya, “Dromolaksia” (Mormenekşe) belediyelerini kazanmakla birlikte, destek verdiği Mesi Yitonya, Aşağı Polemitya (Binatlı) ile sözde “Girne” ve Lapta belediye başkanları da seçimleri kazandı.

AKEL-DİKO-EDEK partilerinin, 16 belediye için oluşturduğu üçlü işbirliğinin, beklenilen sonucu vermediğini yazan gazete, bu belediyelerden sadece 8’nin kazanıldığına dikkati çekti.

Gazete haberinde ayrıca büyük belediyelere ilişkin seçimlerin 3 büyük derbiye sahne olduğunu, Limasol, Strovolo ve “Mağusa bölgesindeki” seçimlerdeki oy sayımının ilk andan son ana kadar çekişmeli geçtiğini belirtti.

Limasol’da, AKEL adayı ve mevcut belediye başkanı Andreas Hristu ile DİSİ’nin destek verdiği EDEK eski milletvekili Nikos Nikolaidis arasında büyük çekişme yaşandığını yazan gazete, Nikos Nikolaidis’in 10 oy farkla Limasol Belediye Başkanlığı’na seçildiğini yazdı. Strovolo’da Andreas Papaharalambus’un, 126 oy, sözde “Maraş Belediye Başkanlığı” için ise Aleksis Galanos’un ise 23 oy farkla seçimi kazandıkları kaydedildi.

LEFKOŞA RUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE DİĞE BÖLGELER

Gazete, Lefkoşa Rum Belediye Başkanlığı’nın el değiştirmediğini; DİKO, DİSİ ve EDEK tarafından desteklenen Konstantinos Yorgacis’in, oyların yüzde 68.86’sını alarak yeniden belediye başkanlığına seçildiğini belirtti.

Habere göre, Lefkoşa Rum Belediye Başkanlığı için aday olan Panayiotis Stavridis ise oyların yüzde 31.14’ünü aldı.

Limasol’da Nikos Nikolaidis oyların yüzde 48.31’ini, Andreas Hristu ise oyların yüzde 48.27’sini aldığını yazan gazete AKEL’in uzun yıllardır elinde olan Limasol Belediye Başkanlığı’nın el değiştirdiğini belirtti.

Limasol’un aksine, yıllar sonra Larnaka Belediye Başkanlığı’nın AKEL’e geçtiğini belirten gazete AKEL adayı Andrea Vira’nın oyların yüzde 35.47’sini aldığını yazdı.

Gazete, Baf’ta ise DİSİ’nin, Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği’nin desteğiyle ve Fedonas Fedonos’un oyların yüzde 55.66’sını alarak Baf Belediyesi başkanlığına seçildiğini kaydetti.

SÜRPRİZLER

Gazete, seçimlerde yaşanan sürpriz sonuçlara da yer verirken, DİSİ, AKEL ve Vatandaşlar İttifakı tarafından desteklenen Poli Hrisohu adayı Angelos Odisseos’un seçimleri kaybetmekle kalmadığını, ayrıca seçimleri üçüncü sırada tamamladığını yazdı.

Habere göre, sözde “Lefkoniko” (Geçitkale) için bağımsız aday olan Zina Lisandru Panayidi’nin, DİSİ, AKEL, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar tarafından desteklenen aday karşısında, oyların yüzde 54.94’ünü aldı.

İpsona’da da, belediye başkanlığını herhangi bir parti tarafından desteklenmeyen Pantelis Yeorgiu kazandı.

SEÇİMİ “BOYKOT” EDENLER

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen yerel seçimleri “boykot edip”, oy kullanmayanlarının oranının yüzde 37.7 olduğunu yazdı.

En yüksek “boykot” oranının Güney Lefkoşa ve Limasol’da bulunduğunu kaydeden gazete, bu oranın Güney Lefkoşa’da yüzde 42.5, Limasol’da ise yüzde 43.9 olduğunu belirtti.

“Boykot” oranının, Larnaka’da yüzde 18.7, Baf’ta yüzde 26, “Mağusa bölgesinde” yüzde 17.5 şeklinde yer aldığını yazan gazete 2011 yılındaki yerel seçimlerinde Güney Kıbrıs genelindeki boykot oranının da yüzde 34 olduğuna da dikkati çekti.

LİMASOL BELEDİYESİ 20 YIL SONRA DEĞİŞTİ

Politis gazetesi, Limasol Belediyesi’nde 20 yıldır devam eden AKEL egemenliğinin sona erdiğini ve dolaylı olarak DİSİ’ye geçtiğini yazdı.

DİSİ’nin destek verdiği Nikos Nikolaidis’in 13 bin 920 oy, AKEL adayı Andreas Hristu’nun ise 13 bin 910 oy aldığını yazan gazete, Limasol’daki seçimi sadece Andreas Hristu’nun değil, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un da kaybettiğini ve parti içerisindeki oyların Nikos Nikolaidis’e kaydığının görüldüğünü belirtti.

Gazete ayrıca yerel seçimler çerçevesinde genel olarak EDEK ve DİKO’nun seçimlerin kaybedeni olduğuna da dikkati çekti.