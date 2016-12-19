Güney Kıbrıs’taki Yerel Seçim…

Güney Kıbrıs ’ta dün gerçekleştirilen yerel seçim de, KKTC sınırları içinde kalan ve “işgal altındaki belediyeler” olarak nitelendirilen sözde “belediyelere” de başkan seçildi.

Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen yerel seçimde, KKTC sınırları içinde kalan ve “işgal altındaki belediyeler” olarak nitelendirilen sözde “belediyelere” de başkan seçildi.