Güney Kıbrıs’taki Yerel Seçim…

SÖZDE BELEDİYE BAŞKANLARI DA SEÇİLDİ
Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen yerel seçimde, KKTC sınırları içinde kalan ve “işgal altındaki belediyeler” olarak nitelendirilen sözde “belediyelere” de başkan seçildi.
Fileleftheros gazetesi, sözde belediyelerden “Maraş Belediye Başkanlığı”na Aleksis Galanos’un, “Omorfo Belediye Başkanlığı”na (Güzelyurt) Viktoras Hacıavraam’ın, “Lisi Belediye Başkanlığı”na (Akdoğan) Andreas Kauris’in, “Karavas Belediye Başkanlığı”na (Alsancak) Nikos Hacıstefanu’nun, “Lefkoniko Belediye Başkanlığı”na (Geçitkale) Zina Panayidi Lisandru’nun, “Kithrea Belediye Başkanlığı”na (Değirmenlik) Petros Kareklas’ın, “Lapithos Belediye Başkanlığı”na (Lapta) Neoptolemos Kotsapas’ın, “Akanthu Belediye Başkanlığı”na da (Tatlısu) Eleni Hacımihail Milona’nın seçildiğini yazdı.
Haberde, Galanos’un rakibinden yalnızca 23 oy farkla başkan seçildiği, sözde “Omorfo Belediye Başkanlığı” görevini yıllardır yürüten Haralambos Pittas’ın ise, yerini Hacıavraam’a bıraktığı belirtildi.