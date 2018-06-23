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Güney Kıbrıs’taki tatbikatta 2 seferi personel yaralandı

Güney Kıbrıs’taki RMMO’nun “NİKİTİS-DİMİTRA” kod isimli askeri tatbikatında 2 seferi personelin yaralandığı bildirildi.

Güney Kıbrıs’taki tatbikatta 2 seferi personel yaralandı

Güney Kıbrıs’taki RMMO’nun “NİKİTİS-DİMİTRA” kod isimli askeri tatbikatında 2 seferi personelin yaralandığı bildirildi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 14:08
Güney Kıbrıs’taki tatbikatta 2 seferi personel yaralandı

Güney Kıbrıs’taki RMMO’nun “NİKİTİS-DİMİTRA” kod isimli askeri tatbikatında 2 seferi personelin yaralandığı bildirildi.

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Rum haber kaynaklarına göre, 2 seferi personelin yaralanması, “Ksinthus” atış alanında yer alan tatbikatta öğle saatlerinde yapılan atışlar sırasında mermi sekmesinden kaynaklandı.

Sabah da Yunan Alayı’na (ELDİK) ait bir tank, tatbikata gittiği sırada devrilmiş içerisindeki 5 Yunan askeri yaralanmıştı.
 

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Son Güncelleme: 23.06.2018 17:34
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