Güney Kıbrıs’taki tatbikatta 2 seferi personel yaralandı

Güney Kıbrıs’taki RMMO’nun “NİKİTİS-DİMİTRA” kod isimli askeri tatbikatında 2 seferi personelin yaralandığı bildirildi.
Sabah da Yunan Alayı’na (ELDİK) ait bir tank, tatbikata gittiği sırada devrilmiş içerisindeki 5 Yunan askeri yaralanmıştı.
Güney Kıbrıs’taki RMMO’nun “NİKİTİS-DİMİTRA” kod isimli askeri tatbikatında 2 seferi personelin yaralandığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’taki RMMO’nun “NİKİTİS-DİMİTRA” kod isimli askeri tatbikatında 2 seferi personelin yaralandığı bildirildi.
Sabah da Yunan Alayı’na (ELDİK) ait bir tank, tatbikata gittiği sırada devrilmiş içerisindeki 5 Yunan askeri yaralanmıştı.