Güney Kıbrıs’taki Tarım Arazilerinin Oranı

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, tarımsal üretim için kullanılan, Güney Kıbrıs’taki tarım arazilerinin oranına değinildi.



Fileleftheros gazetesi, Eurostat tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan verilere göre, 34 bin 900 hektarını Güney Kıbrıs arazilerinin oluşturduğu, Avrupa Birliği’ndeki yaklaşık 171 milyon hektar alanın, 2016 yılında tarım üretimi için kullanıldığını yazdı.



