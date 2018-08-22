banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.781
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7951
EURO
6.9689
Türkmenistan gecesi kanlı bitti
TÜRKMENİSTAN GECESİ KANLI BİTTİ
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Çanta hırsızlığı
ÇANTA HIRSIZLIĞI
İş yeri faresi yakalandı
İŞ YERİ FARESİ YAKALANDI
banner282

Güney Kıbrıs’taki Sığınak Sayısı 2 Bin 224

Rum Sivil Savunma Teşkilatı’nın, Güney Kıbrıs genelinde 2 bin 224 sığınağa sahip olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’taki Sığınak Sayısı 2 Bin 224

Rum Sivil Savunma Teşkilatı’nın, Güney Kıbrıs genelinde 2 bin 224 sığınağa sahip olduğu belirtildi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 09:04
Güney Kıbrıs’taki Sığınak Sayısı 2 Bin 224

Rum Sivil Savunma Teşkilatı’nın, Güney Kıbrıs genelinde 2 bin 224 sığınağa sahip olduğu belirtildi.
Alithia gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in, bir soru üzerine Meclis’e sunduğu verilere dayanarak, vatandaşların savaş durumunda kullanması ihtimali bulunan sığınak sayısının 2 bin 224 olduğunu yazdı.
Sığınaklardan 1641’nin, savaş durumunda ortaklaşa kullanılması olanağını taşıması nedeniyle “kamu alanı” olarak nitelendirildiğini aktaran gazete, 583 sığınağın ise sadece sahipleri tarafından kullanılması nedeniyle “özel veya ortak” şeklinde nitelendirildiğini belirtti.
Gazete bu sığınakların kapasitesinin toplam nüfusun ancak yüzde 30’una denk geldiğini de yazdı.
 

banner288
Son Güncelleme: 22.08.2018 12:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Taksiciler, Kıbrıslı Türk Taksicilerden Şikayetçi
Rum Taksiciler, Kıbrıslı Türk Taksicilerden Şikayetçi
Güneyde Siyasi Sığınma Başvurusunda Bulunanlar Kötü Şartlar Altında Kalıyor
Güneyde Siyasi Sığınma Başvurusunda Bulunanlar Kötü Şartlar Altında Kalıyor
Güneyde Naylon Poşet Kullanımında Yüzde 75-80 Oranında Düşüş
Güneyde Naylon Poşet Kullanımında Yüzde 75-80 Oranında Düşüş
Rum Yönetimi Tokyo Ve Nairobi’de Diplomatik Misyon Açıyor
Rum Yönetimi Tokyo Ve Nairobi’de Diplomatik Misyon Açıyor
28 Yaşındaki Mahkum Hücresinde Ölü Bulundu
28 Yaşındaki Mahkum Hücresinde Ölü Bulundu
KKTC’den Sigara İddiası
KKTC’den Sigara İddiası
“Rum Kesiminin Enerji Programında Kara Bulutlar”
“Rum Kesiminin Enerji Programında Kara Bulutlar”
Kıbrıslı Rum’u Hastanelik Eden Dört Kıbrıslı Türk Aranıyor
Kıbrıslı Rum’u Hastanelik Eden Dört Kıbrıslı Türk Aranıyor
AB’nin Kıbrıs Sorunundaki Rolü
AB’nin Kıbrıs Sorunundaki Rolü
İngiltere’deki Kıbrıslı Rumlardan Açıklama
İngiltere’deki Kıbrıslı Rumlardan Açıklama

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim