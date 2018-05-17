Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102538
ALTIN
183.869
DOLAR
4.4378
STERLİN
5.9918
EURO
5.2404
Kardeşini bıçakladı
KARDEŞİNİ BIÇAKLADI
Güzelyurt’ta hırsızlık
GÜZELYURT’TA HIRSIZLIK
Akü hırsızlığı
AKÜ HIRSIZLIĞI
Geri adım!
GERİ ADIM!
banner256
Flaş Haber
Kardeşini bıçakladı
Kapat

Güney Kıbrıs’taki Sağlık Sektöründe Kaos!

DOKTORLARDAN İKİ SAATLİK GREV  

Güney Kıbrıs’taki Sağlık Sektöründe Kaos!

DOKTORLARDAN İKİ SAATLİK GREV  

17 Mayıs 2018 Perşembe 08:17
Güney Kıbrıs’taki Sağlık Sektöründe Kaos!

DOKTORLARDAN İKİ SAATLİK GREV  

 Güney Kıbrıs’taki sağlık sektöründe, geçtiğimiz Cuma günü 10 yaşındaki bir çocuğun, basketbol oynarken başından yaralanması, ardından Larnaka Hastanesi acil servise götürülmesi, taburcu olduktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan ve bu olayda ihmalleri olduğu belirtilen iki doktorun tutuklanmasıyla devam eden olayların bitmek bilmediği belirtildi. 
Rum gazeteleri, bu olaylar nedeniyle devlet doktorlarının karşı atağa geçtiğini, dün iki saatlik grev gerçekleştirdiklerini ayrıca 13 maddeden oluşan taleplerde bulunduklarını yazdı.
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler bu gelişmelere manşetten ve iç sayfalardan yer verirken, Rum devlet doktorları sendikası PASİKİ’nin, 13 maddelik talepleri arasında, tıbbi eylemin suç teşkil etmemesinin de bulunduğunu belirttiler. 
Rum devlet doktorlarının, dün iki saatlik grev gerçekleştirdiğini belirten  gazete, doktorların, kendilerinin katil olarak görülmemesi ve karşılarında değil yanlarında durmaları için halka çağrı yaptıklarını yazdı. 
Habere göre PASİKİ Başkanı Sotiris Kumas dün düzenlediği basın toplantısında, doktorlar olarak kendilerinin, doğru prosedürlerle kanıtlanmış olmaları şartıyla, sorumluluklarını reddetmediklerini belirtti. 
Doktorların, araştırma sırasında izlenilen prosedürden ve doktorların tutuklandığı şekilden etkilendiğini belirten Kumas, her tıbbı faaliyetin cezalandırılmaması gerektiğini söyledi. 
Kumas açıklamasında ayrıca devlet hastanelerindeki durumun trajik olaylara neden olabileceğinin de altını çizerek, bu konudaki sıkıntıların dikkate alınmamasının, sorumluluğu iki doktora yüklenen  10 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan olaya neden olduğunu  ifade etti. 

banner277
Habere göre, Baf Hastanesi Kardiyoli Bölümü ile acil servisi, dünkü greve katılmadı. 
İKİ DOKTOR İSTİFA ETTİ 
Gazete, aynı haberinin içerisinde Larnaka Genel Hastanesi acil servis bölümünde görev yapan çift olan, iki doktorun dün istifa ettiğini de yazdı. 
Doktorların, ailevi ve kişisel nedenlere atıfta bulunarak istifa ettiğini yazan gazete, PASİKİ’nin  ise söz konusu çiftin psikolojik baskıyı kaldıramadıklarından dolayı istifa ettiğinden söz ettiğini belirtti.  
Gazete, Larnaka Hastanesi acil servis bölümünde şu ana kadar 11 doktorun görev yaptığını, 2’sinin tutuklanması, 2’sinin istifa etmesi, 1 tanesinin hastalık izninde, başka bir tanesinin ise yurt dışında olması nedeniyle, burada 5 doktorun kaldığını, Rum Sağlık Bakanlığı’nın ise bölüme yönelik istihdam yapılması için gerekli işlemleri başlattığını yazdı.

 

Son Güncelleme: 17.05.2018 12:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransız Eski Bakan Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunacak!
Fransız Eski Bakan Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunacak!
Güney Kıbrıs LGBTi Bireylerin Hakları Konusunda 21. Sırada
Güney Kıbrıs LGBTi Bireylerin Hakları Konusunda 21. Sırada
225 Refakatçisiz Sığınmacı Çocuk!
225 Refakatçisiz Sığınmacı Çocuk!
KKTC’de Mülkü Bulunan Rumlar, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne Başvuruyor...
KKTC’de Mülkü Bulunan Rumlar, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne Başvuruyor...
Öğrenciler Okulda Uyuşturucu Kullanırken Suçüstü Yakalandı!
Öğrenciler Okulda Uyuşturucu Kullanırken Suçüstü Yakalandı!
AKEL İsrail Büyükelçiliğine Yürüyüş Düzenledi!
AKEL İsrail Büyükelçiliğine Yürüyüş Düzenledi!
Rum Merkez Bankası Güney’i ABD’nin Hedefi Olmaktan Kurtardı
Rum Merkez Bankası Güney’i ABD’nin Hedefi Olmaktan Kurtardı
Trafik Suçlularına Okul
Trafik Suçlularına Okul
Atina Büyükelçisi Kenevezos hakkında “skandal” mektup
Atina Büyükelçisi Kenevezos hakkında “skandal” mektup
Akdağ’ın temaslarıyla ilgili haberler rum gazetelerinde
Akdağ’ın temaslarıyla ilgili haberler rum gazetelerinde

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim