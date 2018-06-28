Güney Kıbrıs’taki İlk Uydu Kumarhane Bugün Limasol’da Açılıyor...

Limasol’a bağlı Zakaki’de, “Cyprus Casinos” adlı ilk “uydu” kumarhanenin bugün açılacağı haber verildi.



Kumarhanenin 24 saat hizmet vereceğini ve yaklaşık 600 kişi çalışacağını yazan Politis gazetesi, çalışanların yüzde 75’inin “Kıbrıslı” olacağını kaydetti.



Kumarhanede 33 oyun masası ile 242 oyun makinesi bulunacağını belirten gazete, kumarhanede VIP oyun odaları olacağını da ifade etti.



Kumarhanenin Güney Kıbrıs’ta kumarhane işletme iznine sahip olan Melco şirketinin geçici kumarhanesi Cyprus Casinos olduğunu izah eden gazete, bunun aynı bölgede inşa edilen kumarhanenin selefi olduğunu belirtti.



Bugünün tarihi bir gün olabileceğini, çünkü “Kıbrıs Cumhuriyeti” topraklarında ilk kez yasal olarak kumar oynanabileceğini de yazan gazete, Melco şirketinin Limasol-Zakaki’deki Roosevelt caddesinde bulunan eski Orfanidis marketini 6 ayda kumarhaneye çevirdiğini ve bunun için 12 milyon Euro harcadığını ifade etti.



Gazete, Melco şirketine ait olan ve aynı bölgede inşa edilmekte olan resort tipi kumarhanenin 2021 yılında çalışmaya başlamasıyla birlikte, geçici kumarhanenin tüm çalışmalarının sona ereceğini ve personelinin de otomatik olarak resort kumarhaneye aktarılacağını ekledi.



