Güney Kıbrıs’taki Gazetecilerden Konsensus Sözlüğü'ne Tepki

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Kıbrıs’ta basının ortak kabul görecek bir dil kullanması için bir konsensüs sözlüğü oluşturulması inisiyatifine tepkiler gelmeye devam ediyor.



Rum tarafında onlarca gazetecinin “Kıbrıs sorunuyla ilgili olacak olan özel bir kelime listesi meydana getirilmesi fikrine müdahil olmalarından ötürü”, Rum Gazeteciler Birliği ve Rum Gazetecilik Etik Komitesi’nden, oldukça rahatsız olduklarının görüldüğü belirtildi.



Alithia gazetesi “163 Gazeteci Sözlüğe Tepki Gösteriyor” başlıklı haberinde, 163 gazetecinin imzaladığı ve Rum Gazeteciler Birliği ile Rum Gazetecilik Etik Komitesine gönderilen mektupta; “Gazetecilik mesleği çalışanlarının ifade özgürlüğü ve dolayısıyla düşünce özerkliğinin kısıtlanmasıyla ilgili olarak son dönemde ortaya çıkan herhangi eylem, girişim ve hatta düşünceyle ilgili yoğun protestosunun ifade edildiğini” yazdı.



Gazete, imza toplanmaya devam edildiğini de ekledi.



Filelefheros ise “Sözlük Listelerine Tahammülümüz Yok” başlıklı haberinde, mektuba imza koyan gazetecilerin isimlerine de yer verirken, böyle bir diyaloga girmelerinden ötürü, Rum Gazeteciler Birliği ile Rum Gazetecilik Etik Komitesi’nin suçlandığını yazdı.



