Güney Kıbrıs’taki Çingene Sayısında Azalma

Güney Kıbrıs’taki ekonomik kriz ve işsizlik nedeniyle çingeneler de dahil olmak üzere birçok yabancının ülkeden ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Mağusa Bölgesi” Polis Müdürü’nün açıklamalarına dayanarak yabancıların ülkeyi terk etmesindeki en çarpıcı örneğin özellikle Kappari bölgesindeki Türk-Bulgar çingenelerin durumu olduğunu yazdı.

Habere göre Türk-Bulgar çingene sayısı on yıl önce 5 bin iken, son 3-4 yıl içerisinde bu rakam 2 bin 500’e düştü, bugün ise bunun 500’den az olduğu belirtildi.



