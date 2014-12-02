Güney Kıbrıs’taki Bütçe Açığının Yüzde 3 Oranının Altında Tutulacağı Belirtildi

Güney Kıbrıs’taki bu yılki bütçe açığının, yüzde 3 oranın altında tutulacağı ve artıya geçilebileceğine ilişkin öngörülerin dün açıklanana verilerle teyit edildiği belirtildi.

Politis gazetesi, verilerin Rum Maliye Bakanlığı’nca açıklandığını yazdı.

KAMUDAN EMEKLİ OLANLAR

Politis gazetesi bir başka haberinde ise kamudan 2012-2014 yılları arasında emekli olanların sayısına yer verdi.

Gazete 2012-2014 döneminde toplam 2 bin 164 kişinin emekli olduğunu belirtti.

Habere göre 2012 yılında bin 18, 2013 yılında ise 991 kişi, 2014 yılının Eylül ayına kadar ise 153 kişi emekli oldu. Yaş haddi baz alındığı zaman ise 2014 yılı sonuna kadar 2 kişinin daha emekli olması bekleniyor.

Gazete ayrıca 2015 yılında 95, 2016 yılında ise 100 kişinin emekli olacağını yazdı.