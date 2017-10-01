Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ekim 2017 Pazar 11:51

Güney Kıbrıs’taki 1 Ekim Resmi Geçit Töreninde F-16 Uçakları

&nbsp;

Güney Kıbrıs'taki 1 Ekim Resmi Geçit Töreninde F-16 Uçakları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

“Kıbrıs Cumhuriyeti”nin 57’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle bu sabah saat 11.00’de, Lefkoşa’nın Rum kesimine bağlı Strovolo semtindeki Yosif Hacıyosif Caddesi’nde gerçekleştirilen resmi geçit töreni sırasında Yunanistan’dan gelen iki F-16 uçağının uçtuğu belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, iki adet F-16 uçağı, törende Yunanistan’ı temsil eden Savunma Bakanı Panos Kammenos’un kararıyla Kıbrıs’a gönderildi.

Aynı kaynaklara göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, resmi geçit töreninin ardından yaptığı açıklamada, Rum halkına, barışçıl bir diyalog içerisinde Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin sağlanması için çabaların sürdürüleceğini teyit etti.

Barışçıl bir diyalog içerisinde ülkenin yeniden birleşmesi çabalarını sürdüreceğini kaydeden Anastasiadis, “garantilerden, müdahale haklarından, işgal ordusunun bağımlılığından kurtulmanın” en iyi şekilde sağlanması girişimlerini sürdüreceğini kaydetti.

Yunanistan ile olan işbirliğinden de söz eden Anastasiadis, bunun, saldırgan faaliyetlerin bertaraf edilmesi konumunda olmaları ve güçlü bir pozisyonda müzakere etmeleri için gerekli önkoşulları yarattığını savundu.

Kıbrıslı Türklere de seslenen Anastasiadis, “Bu Cumhuriyet, bu ülke hepimizi sığar, yeter ki karşılıklı saygı ve herkesin haklarının sınırlarının nereye kadar ulaştığını bilelim” ifadesini kullandı.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ise törenin ardından yaptığı açıklamada, Yunan F-16’ların, 2001 yılından sonra, ilk kez törende yer aldığını ifade etti. Kammenos, bugünkü askeri geçit töreninin, Akdeniz’de geniş bölgede, istikrar ekseninin yaratılması konusunda güçlü bir mesaj gönderdiğini savundu.

Kammenos, Rum liderliğiyle birlikte, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için çabalara devam edeceklerini ifade etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rumca Gazeteler Yarın Çıkmayacak Rumca Gazeteler Yarın Çıkmayacak
Disi Basın Sözcüsü Prodromos Prodromu, Alithia’ya Demeç Verdi Disi Basın Sözcüsü Prodromos Prodromu, Alithia’ya...
Sofokleus: “sorunun Çekirdeğine Girildi” Sofokleus: “sorunun Çekirdeğine Girildi”
Rum Başkanlık Seçimi Anketi Rum Başkanlık Seçimi Anketi
Nami’nin Rum Basınına Demeci Nami’nin Rum Basınına Demeci
Anastasiadis, Sürecin Tekrarlanacağını, Masaya Oturmaya Hazır Olacaklarını Belirtti Anastasiadis, Sürecin Tekrarlanacağını, Masaya...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Rumca Gazeteler Yarın Çıkmayacak
Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Rumca gazeteler sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık günü olarak...

Haberi Oku