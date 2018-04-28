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Güney Kıbrıs’ta yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı son 10 yılda yüzde 80 oranında arttı

Güney Kıbrıs’ta yüksek öğrenim gören öğrenci sayısının, son on yılda yüzde 80 oranında arttığı belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı son 10 yılda yüzde 80 oranında arttı

Güney Kıbrıs’ta yüksek öğrenim gören öğrenci sayısının, son on yılda yüzde 80 oranında arttığı belirtildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:56
Güney Kıbrıs’ta yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı son 10 yılda yüzde 80 oranında arttı

Güney Kıbrıs’ta yüksek öğrenim gören öğrenci sayısının, son on yılda yüzde 80 oranında arttığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta yüksek öğrenim gören öğrenci sayısının son on yılda arttığını; 2016-2017 öğretim yılında öğrenci sayısının 44 bini aştığını yazdı.

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Gazete aynı öğretim yılında, yüksek öğrenimden dolayı yurt içi ekonomiye 739 milyon Euro ile 979 milyon Euro arasında katkı sağlandığını belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi  Güney Kıbrıs’ta yüksek öğrenim gören öğrenci sayısına ilişkin araştırmanın Ernst&Young  tarafından yapıldığını yazdı.

Habere göre araştırma sonucunda yüksek öğrenim alanında 9 bin 500 kişinin istihdam edildiği de belirlendi.

Son Güncelleme: 28.04.2018 12:08
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