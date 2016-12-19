Güney Kıbrıs’ta Yerel Seçim Sonuçları

Rum haber kaynaklarına göre 39 belediye başkanlığı için 112 adayın yarıştığı yerel seçimler kapsamında oy verme süreci Güney Kıbrıs saatiyle dün 07.00’da sorunsuz bir şekilde başladı.
Seçmenler 12.00-13.00 saatleri arasında bir saatlik ara dışında saat 18.00’e kadar kurulan 1344 sandıkta oylarını kullandı.
Güney Kıbrıs’ta 561 bin 376 kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler arasında 634 de Kıbrıslı Türk seçmen olduğu belirtildi.
Seçmenlerin 217 bin 947’si Lefkoşa, 155 bin 978’i Limasol, 33 bin 322’si Mağusa, 95 bin 717’si Larnaka ve 58 bin 412’si de Baf ilçelerinde kayıtlı.
Güney Kıbrıs’ta yerel seçimler 5 yılda bir yapılıyor.
Polis dahil 8 bin kişinin görev yaptığı dünkü seçimde belediye başkanlıklarını kazananların saat 22.00 sıralarında açıklandı.19 Aralık 2011, seçimlerinde Lefkoşa Belediyesi başkanlığını kazanan Konstantinos Yorgacis dün gerçekleştirilen seçimlerde de yeniden kazandı.
Limasol’da şok
Limasol Belediyesi’nde bir şok yaşandı. Kıbrıslı Türklere yakınlığı ile biline Andreas Hristu 10 oyla seçimi kaybetti. Hristu’nun yerine yeni başkan Nikos Nicolaides.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yerel seçim sonuçları:
Lefkoşa: Constantinos Yiorkadjis
Limasol: Nikos Nicolaides (10 oyla)
Larnaka: Andreas Vyras
Baf: Phedon Phedonos
Aglantzia: Charalambos Petrides
Geri: Neophytos Papalazarou
Latsia: Christos Pittara
Dali: Leondios Kallenos
Engomi: Zacharias Kyriakou
Paralimni: Theodore Pyrillis
Ayia Napa: John Karoussos
Athanasios: Marinos Kyriacou
Peyia: Marinos Lambrou
Poli-Hirsofu: Giotis Papachristofi
Yeroskipou: Michael Pavlidis
Lefkara: Sofokles Sofokles
Ayios Dometios: Costas Petrou
Akanthou: Eleni Hatzimichael
Meneou-Dromolaxia: Andronikos Kypros
Kato Polemidia: Nikos Anastasiou
Kythrea: Petros Kareklas
Lakatamia: Fotoula Hadjipapas
Tseri: Stavros Michael
Lysi: Andreas Kaouris
Mesa Yeitonia: Doros Antoniou
Sotira: Georgios Takkas
Strovolos: Andreas Papacharalambous
Sözde belediye başkanları:
Mağusa: Alexis Galanos
Girne: Rita Ellisaiou
Lapta: Neoptolemus Kotsapa
Güzelyurt: Viktor Chatziavraam
Lefkoniko: Zina Lysander Panagides