Güney Kıbrıs’ta Yerel Seçim Sonuçları

Rum haber kaynaklarına göre 39 belediye başkanlığı için 112 adayın yarıştığı yerel seçimler kapsamında oy verme süreci Güney Kıbrıs saatiyle dün 07.00’da sorunsuz bir şekilde başladı.

Seçmenler 12.00-13.00 saatleri arasında bir saatlik ara dışında saat 18.00’e kadar kurulan 1344 sandıkta oylarını kullandı.

Güney Kıbrıs’ta 561 bin 376 kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler arasında 634 de Kıbrıslı Türk seçmen olduğu belirtildi.

Seçmenlerin 217 bin 947’si Lefkoşa, 155 bin 978’i Limasol, 33 bin 322’si Mağusa, 95 bin 717’si Larnaka ve 58 bin 412’si de Baf ilçelerinde kayıtlı.

Güney Kıbrıs’ta yerel seçimler 5 yılda bir yapılıyor.

Polis dahil 8 bin kişinin görev yaptığı dünkü seçimde belediye başkanlıklarını kazananların saat 22.00 sıralarında açıklandı.19 Aralık 2011, seçimlerinde Lefkoşa Belediyesi başkanlığını kazanan Konstantinos Yorgacis dün gerçekleştirilen seçimlerde de yeniden kazandı.

Limasol’da şok

Limasol Belediyesi’nde bir şok yaşandı. Kıbrıslı Türklere yakınlığı ile biline Andreas Hristu 10 oyla seçimi kaybetti. Hristu’nun yerine yeni başkan Nikos Nicolaides.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yerel seçim sonuçları:

Lefkoşa: Constantinos Yiorkadjis

Limasol: Nikos Nicolaides (10 oyla)

Larnaka: Andreas Vyras

Baf: Phedon Phedonos

Aglantzia: Charalambos Petrides

Geri: Neophytos Papalazarou

Latsia: Christos Pittara

Dali: Leondios Kallenos

Engomi: Zacharias Kyriakou

Paralimni: Theodore Pyrillis

Ayia Napa: John Karoussos

Athanasios: Marinos Kyriacou

Peyia: Marinos Lambrou

Poli-Hirsofu: Giotis Papachristofi

Yeroskipou: Michael Pavlidis

Lefkara: Sofokles Sofokles

Ayios Dometios: Costas Petrou

Akanthou: Eleni Hatzimichael

Meneou-Dromolaxia: Andronikos Kypros

Kato Polemidia: Nikos Anastasiou

Kythrea: Petros Kareklas

Lakatamia: Fotoula Hadjipapas

Tseri: Stavros Michael

Lysi: Andreas Kaouris

Mesa Yeitonia: Doros Antoniou

Sotira: Georgios Takkas

Strovolos: Andreas Papacharalambous

Sözde belediye başkanları:

Mağusa: Alexis Galanos

Girne: Rita Ellisaiou

Lapta: Neoptolemus Kotsapa

Güzelyurt: Viktor Chatziavraam

Lefkoniko: Zina Lysander Panagides