Güney Kıbrıs’ta Yeni Akademik Yıl Grevlerle Başladı

Güney Kıbrıs’ta yeni akademik yılın, hükümetle iki buçuk aydır görüşen, fakat anlaşamayan eğitimcilerin grevleriyle başladığı bildirildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, eğitimciler ile hükümet arasındaki sorunların çözülemediğini ve gelen hafta Salı ve Çarşamba günü grev ilan edildiğini yazdı.

Gazete, eğitim sendikalarının, sorunların çözülmemesi halinde daha büyük eylemler yapılacağı uyarısında bulunduklarını ve verecekleri mücadelenin koordinasyonunu sağlamak amacıyla komite kurduklarını kaydetti.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuyla ilgili açıklama yaparak, Hükümetin sendikalara boyun eğmeyeceğini söylediği ve halk tarafından seçilen Hükümetin, sendikalar tarafından yönetilemeyeceğini vurguladığı belirtildi.