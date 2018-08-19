Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 20 bin yasadışı göçmen var

Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 20 bin yasadışı göçmenin yaşadığı bildirildi.

Kathimerini gazetesi, Güney Kıbrıs’ın yasadışı göçmenlerin en çok gittiği AB ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığını ve AB düzeyinde ivedilikle tedbir alınmaması halinde, ciddi sorunların doğabileceğini yazdı.

Gazete, 2017 yılında Güney Kıbrıs’a toplam 4 bin 475; 2018 yılının Mayıs ayına kadar da bin 423 yasadışı göçmenin geldiğini kaydetti.

Haberde, 2007’den 2018’e kadar Güney Kıbrıs’a giden 12 bin 764 yasadışı göçmenin ise Rum polisi tarafından aranmakta olduğu da ifade edildi.

