Güney Kıbrıs’ta Unfıcyp İle İlgili İki Farklı Düzeyde Strateji

Güney Kıbrıs’ın, BM Kıbrıs Barış Gücü’nün misyonunun (UNFICYP) önümüzdeki altı ay içerisinde stratejik açıdan yeniden gözden geçirilecek olmasından dolayı iki farklı düzeyde hareket stratejisi içine gireceği bildirildi.

UNFICYP KULLANILARAK YARATILACAK BASKININ, ALEYHLERİNE ÇEVRİLECEĞİ KORKUSU TAŞIYAN RUM TARAFI, KONUYU MÜMKÜN OLDUĞUNCA DÜŞÜK DÜZEYDE TUTMAYA ÇALIŞIYOR

HRİSTODULİDİS: “TÜM BARIŞ GÜÇLERİ İNCELEMEDEN GEÇİRİLECEK.. KIBRIS SORUNUYLA İLGİSİ YOK”

Güney Kıbrıs’ın, BM Kıbrıs Barış Gücü’nün misyonunun (UNFICYP) önümüzdeki altı ay içerisinde stratejik açıdan yeniden gözden geçirilecek olmasından dolayı iki farklı düzeyde hareket stratejisi içine gireceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “İki Düzeyde Hareketler” başlığıyla verdiği haberinde, bunlardan birinin, gelişmelerin takibi ve Kıbrıs’taki barış gücünün varlığından ortaya çıkan olumsuz etkilerin önüne geçilmesi için gerektiği yerde müdahalede bulunma; diğerinin ise, doğrundan UNFICYP’le ilgili olmayan konularla ilgili olarak kullanılması korkusuyla kamuoyu önünde konunun tartışılmaması olduğunu aktardı.

BM’nin, diğer barış misyonları gibi, UNFICYP’i de önümüzdeki 6 ay içerisinde stratejik açıdan yeniden gözden geçirme sürecine gireceğini yazan gazete, bunun barış misyonlarını bir şekilde etkileyeceğini vurguladı.

Rum hükümetinin sürekli “teknik bir süreç söz konusu” vurgusunda bulunduğuna işaret edilen haberde, bu teknik sürecin, özellikle Kıbrıs sorununa müdahil olan ülkeler tarafından siyasi bir oyun şekilde sunulduğu ve bazı çevrelerin bu olasılığı Kıbrıs konusunda taraflara baskı yapmak için bir fırsat gördüğü savunuldu.

YARATILACAK BASKININ, RUM TARAFI ALEYHİNE ÇEVRİLECEĞİ ENDİŞESİ

Bu düşüncelerin sürece yardımcı olmadığını çünkü UNFICYP kullanılarak yaratılacak baskının Kıbrıs Rum tarafı aleyhine çevrileceğini iddia eden gazete, Rum hükümetinin de bu “tehlikeli düşünceleri” beslememek için konuyu mümkün olduğunca düşük düzeyde tutmaya çalıştığını yazdı.

UNFICYP’in varlığının değerlendirileceği önümüzdeki aylarda belirli çevrelerden hareketler geleceği kaydedilerek, BM Güvenlik Konseyi içerisinde geçen hafta yapılan istişarelerde bu hareketlerin ipuçlarının gözlemlendiği savunuldu.

UNFICYP’in görev süresi altı aylığına uzatılacağı net olmasına rağmen, İngiltere gibi ülkelerin, yeniden gözden geçirme programıyla aynı zamana denk gelmesi için dört aylık bir görev süresi olmasını önermesinin önüne geçilemediğini yazan gazete, aynı zamanda bunun, dört aylık görev süresi öneren Türkiye’nin de “iştahını açtığını” iddia etti.

Gazete, ABD Büyükelçisi başta olmak üzere, Lefkoşa’daki bazı yabancı diplomatların da UNFICYP konusuna, barış gücü koşularının değişmesi olasılığının açık olduğuna dair mesajlar yollayacak şekilde yaklaştığını savundu.

HRİSTODULİDİS

Gazeteye göre, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise UNFICYP raporuyla ilgili değerlendirmesinde, New York’taki Türk Daimi Temsilciliği’nin hedefinin de BM Barış Gücü’nün görev süresinin 3 ayla sınırlanması olduğunu ileri sürerek, görev süresinin altı aylığına yenilenmesinin önemine vurgu yaptı.

Hristodulidis, sözü geçen “BM Barış Gücü’nün yeniden gözden geçirilmesi” süreciyle, stratejik açıdan gözden geçirilmeden bahsedildiğini ve UNFICYP’in görev şartlarının şüphe altına girmediğinin teminat altına alındığını savundu.

Gözden geçirmenin hedefinin, gücün işleyişinin en iyi şekilde düzenlenmesi olduğunu söyleyen Hristodulidis, tüm barış güçlerinin incelemeden geçirileceğine işaret etti.

Hristodulidis, bunun, yeni Amerikan hükümetinin bir politikası olduğunu ve Kıbrıs sorunuyla ilgisi olmadığını belirtti.

Nikos Hristodulidis, ülkelerin, UNFICYP aracılığıyla, personelde azaltma yapılması gibi baskılar yapmaya çalışması durumunda “hava yastıkları” bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu yanıtında, gerekmesi durumunda Kıbrıs’taki barış gücünü insan gücüyle güçlendirmeye hazır ve istekli ülkeler bulunduğunu kaydetti.

RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Rum Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, UNFICYP’in görev süresinin, Türk tarafının sadece 3 ay uzatılması yönündeki çabalarına rağmen 6 aylığına uzatılmasına vurgu yaptı.

Açıklamada, raporda yer alan 4 ay ifadesinin, UNFICYP’in iç işleyişinin gözden geçirilmesiyle ilgili olduğunu ve BM’nin, tüm barış misyonlarının gözden geçirilmesine yönelik genel politikasına dayandığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporunun içeriğine ilişkin memnuniyete de vurgu yapıldı.

İKİ ADAY İÇİN ENDİŞE KAYNAĞI

Öte yandan gazete, UNFICYP raporunda, barış gücünün stratejik açıdan gözden geçirilmesi ifadesinin, Rum Başkanlığı adayları DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas için endişe kaynağı olduğunu yazdı.

Habere göre, Papadopulos, konuyla ilgili rapor hazırlanması, ayrıca görev şartlarının ve Kıbrıs’taki barış gücünün sayısının gözden geçirilmesi konusunda endişelerini dile getirdi.

Hiç görülmemiş kadar çok Türk uzlaşmazlığı, kışkırtıcılığı ve yayılmacılığının olduğu bu dönemde böyle hareketlerin “Türkiye’yi ödüllendirme” gibi yanlış mesajlar verdiğini iddia eden Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, tutanaklarla ilgili anlamsız karşılıklı kavgalara son vererek, Kıbrıs sorununun özüne ve Türk metotlarının engellenmesine odaklanmaya çağırdı.

Lillikas da, Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Rene Troccaz ile yaptığı görüşmede, stratejik olan gözden geçirme ifadesine ilişkin endişesini dile getirerek, dünyadaki tüm barış misyonlarının gözden geçirileceğine ilişkin raporlara rağmen UNFICYP’in Kıbrıs’tan ayılması gerektiğini dile getiren bazı güçlerin bulunduğunu savundu.

UNFICYP’in Kıbrıs’tan ayılmasının trajik bir hata olacağını ve Kıbrıs sorununu olumsuz etkileyeceğini savunan Lillikas, bunun, Güvenlik Konseyi ya da BM’nin politikasına dönüşmemesi için Fransız hükümetinden yardım istediğini belirtti.

AKEL de, “gözden geçirme”nin genel bir politikaya dayansa da UNFICYP konusunda düşünmek gerektiğini savundu.

Ekologlar ise BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP’in görev süresinin altı ay uzatılmasını öngören raporunun, Güney Kıbrıs’ın, Crans-Montana’dan sonra dışarıda bırakılacağına dair tehditlerde bulunanları yalanladığını savundu.



