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Güney Kıbrıs’ta Üç MahkÛma Elektronik Kelepçe Uygulaması

Güney Kıbrıs’ta Üç MahkÛma Elektronik Kelepçe Uygulaması

09 Ağustos 2018 Perşembe 08:00
Güney Kıbrıs’ta Üç MahkÛma Elektronik Kelepçe Uygulaması

Güney Kıbrıs’ta elektronik kelepçe uygulamasından şu ana kadar üç mahkûmun yararlandığı, bir diğer ifadeyle bunların, cezalarının geriye kalanını evde göz hapsindeymiş gibi yerine getirebilecekleri, aynı zamanda çalışabilecekleri de ifade edildi.

Politis gazetesi, Rum Merkezi Cezaevi Müdürü’nün gazeteye yaptığı açıklamada, elektronik kelepçenin henüz çok kişide kullanılmadığını, çünkü ilgili kriterlerin yerine getirilmemesinden ötürü, buna ilişkin başka başvuru yapılmadığını söylediğini iletti.

Önceki sistemin aksine, yeni elektronik kelepçelerin “gps” ile çalıştıklarını belirten gazete, elektronik kelepçelerin yalnızca eve girip çıktığı zamanlarda değil, mahkûmun hareketlerini de kontrol edebileceğini ifade etti.

Elektronik kelepçenin ayak veya ele takılabilen bir kemer olduğunu da ifade eden gazete, cihazın sinyal yaydığını ve “gps” aracılığıyla koordinatlar verdiğini belirtti.

Bu arada gazete, cezaevinin 2012 yılında elektronik kelepçe tedarik ettiğini, ancak bunların sahip oldukları özelliklerden ötürü kullanılamadıklarını ve bunlar için ödenen 283 bin Euro’nun da çöpe gittiğini anımsattı.

Gazete şu an cezaevinin elinde 2017 yılının Kasım ayında tedarik edilen 22 elektronik kelepçe bulunduğunu, bunların “Lefkoşa” kazası dışında da ikamet eden veya çalışan mahkûmlarda da kullanılabileceğini, aynı zamanda her mahkum için 4 aydan fazla kullanılabileceğini ekledi.
 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 11:51
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