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Güney Kıbrıs’ta Mart 2013 korkusu

Mevduatların tıraşlandığı Mart 2013’ü anımsatan korku senaryolarının yeniden gündeme geldiği belirtildi. 

Güney Kıbrıs’ta Mart 2013 korkusu

Mevduatların tıraşlandığı Mart 2013’ü anımsatan korku senaryolarının yeniden gündeme geldiği belirtildi. 

29 Haziran 2018 Cuma 10:07
Güney Kıbrıs’ta Mart 2013 korkusu

Mevduatların tıraşlandığı Mart 2013’ü anımsatan korku senaryolarının yeniden gündeme geldiği belirtildi. 

Alithia gazetesi “Korku Senaryoları” başlıklı haberinde, Rum Kooperatif Bankası’nın “Eliniki” Bankası’na satılmasının gündemde olması nedeniyle, bugünlerde mevduatların tıraşlandığı 2013 yılını anımsatan korku senaryolarının yaşanılmakta olduğunu yazdı.
Gazete, gerek Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in gerekse Merkez Bankası temsilcisinin, Kooperatif Bankası’nın satışının onaylanmaması durumunda alternatif çözümün yıkıcı olacağı bunun ya yeniden düzenlemeye ya da tasfiyeye neden olacağı şeklinde uyarıda bulunduğunu belirtti.  
Habere göre Rum Meclisi Denetleme Komitesi toplantısında konuşan Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, bugün Rum bankacılık sisteminde var olan batık kredilerin azaltılmasına ilişkin  yasal düzenlemelerin bir an evvel ileriye götürülmesi çağrısında bulundu. 
Yeorgiadis yasal düzenlemelerin yapılmaması durumunda iki-üç yıl değil daha kısa zamanda bir sonraki Rum bankasının sarsıntısını konuşacakları şeklinde uyarıda bulundu.
Rum Merkez Bankası yetkilisi Yangos Dimitriu anlaşmanın onaylanmaması durumunda alternatif çözümün yıkıcı olacağından söz etti. 
YASAL DÜZENLEMELER MECLİSE GÖNDERİLDİ 
Alithia gazetesi batık kredilerin azaltılmasına ilişkin yasal düzenlemelerin, dün olağanüstü toplanan Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak apar-topar Meclis’e gönderildiğini belirtti. 

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Son Güncelleme: 29.06.2018 14:02
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