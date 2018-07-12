Güney Kıbrıs’ta Kamuda Çalışanların Sayısı...

Güney Kıbrıs’ta kamuda kadrolu çalışanların sayısı azalırken geçici çalışanların sayısı artıyor.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta son bir yıl içerisinde kamuda çalışan 633 kadrolu memurun işten ayrıldığını, bin 513 geçici personelin ise işe başladığını yazdı.

Rum İstatistik Enstitüsü, Güney Kıbrıs’ta kamuda çalışanların sayısının 52 bin 50 kişi olduğunu, bunlardan 35 bin 376’sının kadrolu, 16 bin 674’nün ise geçici statüde çalıştıklarını açıkladı.

