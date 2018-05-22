Güney Kıbrıs’ta Kalan Kıbrıs Türk Mallarıyla İlgili “Şeffaf” Politika

Rum Bakanlar Kurulu’nun, Güney Kıbrıs’ın toplam yüzölçümünün yüzde 10’unu teşkil ettiği iddia edilen Kıbrıs Türk mallarının idaresi konusunda “şeffaf” diye nitelenen yeni bir politika benimsediği haber verildi.



Alithia gazetesi, “Kıbrıs Türk Mallarıyla İlgili Yeni Politika” başlıklı haberinde, bu yeni politikanın, kullanılabilir durumdaki mallarla bunları edinenlerin isimlerinin, internet ortamında yayımlanmasını öngördüğünü yazdı.



Gazeteye göre, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis konuya ilişkin açıklamasında, bahse konu politikanın başka şeyler yanında, kullanılabilir durumda olan Kıbrıs Türk mallarının, kullanım amaçlarıyla bunları edinenlerin isimlerinin, İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde (www.moi.gov.cy/tcp) yayımlanmasını öngördüğünü söyledi.



Petridis, bu yeni politikanın, 455 bin 306 dönüme (609 milyon 110 bin 86 metrekare) ulaşan ve Güney Kıbrıs’ın toplam yüz ölçümünün yüzde 10,14’ünü temsil ettiği savunulan büyük miktardaki mal mülkün idare edilmesi ve işletilmesiyle alakalı olduğunu izah etti.



Kıbrıs Türk mallarının tahsis edilmesi konusundaki şeffaflık eksikliği ile gevşekliklerin, başvuruların incelenmesindeki belirsiz prosedürlerin, aynı zamanda sistemin kayırdığı bazı kişilere imtiyazlı şekilde muamele edilmesinin bugüne kadar büyük haksızlıklar, aynı zamanda yolsuzluk olayları meydana getirdiğini ifade eden Petridis, yolsuzluğun en büyük panzehirinin, şeffaflık olduğunu kaydetti.



Rum Bakanlar Kurulu’nun, dün bu gidişata yönelik olarak, Kıbrıs Türk mallarının tahsis edilmesi konusunda yeni bir şeffaf prosedür benimsediğini yineleyen gazete, bunun Kıbrıs Türk Malları Birimi’nin resmi internet sitesinin (www.moi.gov.cy/tcp) çalışmaya başlamasını da kapsadığını kaydetti.



Internet sitesinde, ticari konutların yanı sıra tarım ve hayvancılık arazileri ve kullanılabilir durumdaki bütün mülklerin yayımlanacağını yineleyen gazete, duruma göre 4–6 hafta arası olması öngörülen, bir başvuru süreci belirleneceğini ifade etti.



Kullanılabilir durumdaki malların yayımlanmasının, Kıbrıs Türk Malları Birimi tarafından yerinde yapılacak kontrollerin akabinde gerçekleşeceğini ve bunların yayımlanmasının 2–3 ayı aşmayacak olan zaman aralıklarında gerçekleşeceğini kaydeden gazete, başvuruların incelenmesinin ortalama 30 gün ile en fazla 3 aya kadar süreceğini belirtti.



Yapılacak bütün başvuruların, Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili yasaların belirlediği kriterlere göre inceleneceğini ve göçmen olmayanlardan başvuru kabul edilmeyeceğini aktaran gazete, kullanılabilir durumdaki Kıbrıs Türk mallarının ilk olarak 25 Mayıs Cuma günü yayımlanmasının planlandığını ifade etti.



Tam şeffaflık hedefiyle, ticari bina ve arazilerin onaylanmış sahiplerinin isimlerinin internet sitesinde yayımlanacağını kaydeden gazete, bunun kişisel verilerden ötürü, evler/konutlar bakımından gerçekleştirilmesinin ise mümkün olmadığını ifade etti.



Rum İçişleri Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Malları Birimi’nin, hak sahibi olmayanlardan veya yasal sakinlerden Kıbrıs Türk mallarını geri almayı sürdürdüğünü de kaydeden gazete, bu uygulamanın son yıllarda başladığını ve hedeflenen şeyin, ilgili mevzuata kademeli olarak tam anlamıyla uyulması ve malların gerçek hak sahipleri ile kriterler temelinde gerçekten ihtiyacı olanlara tahsis edilmesi olduğunu izah etti.1 Mart 2013 tarihinden bu yana yaklaşık 600 geri alım gerçekleştirildiğini ifade eden gazete, her üç durum için de (daimi yerleşim, tarım-hayvancılık arazileri, ticari konut) başvuru sahibinin göçmen olmasının, temel kriter olduğunu yineledi.Fileleftheros gazetesi ise “Kıbrıs Türk Mallarından Kalanlarla İlgili Şeffaflık- İçişleri Bakanı Sistemin Kayırdıkları Tarafından İstismar Yapıldığını Kabul Etti” başlıklı haberinde, Bakanlar Kurulu’nun dünkü kararıyla “Türk işgalinden neredeyse 44 yıl sonrasında ve neredeyse tamamının ele geçirilmesi veya dağıtılmasının akabinde, Kıbrıs Türk mallarının idaresiyle ilgili yeni bir politika ileriye götürmekte olduğunu” yazdı.Gazete, kazalara göre, kiralanan Kıbrıs Türk tarım arazilerinin oranına da yer verdi.Buna göre, Baf kazasındaki toplam kiralanan tarım arazisi alanının 3 milyon 839 bin 684 metrekare olduğunu yazan gazete, Larnaka kazasında, çoğu tahsis edilmiş toplam tarım arazisinin ise 94 milyon 746 bin 40 metrekare olduğunu ve toplam 2 bin 448 kira sözleşmesi bulunduğunu belirtti.Gazete, Limasol kazasındaki idare altındaki toplam tarım arazisinin ise 55 milyon 498 bin metrekare, toplam kira sözleşmesinin ise 2 bin 983 olduğunu kaydetti. “Lefkoşa” kazasında ise çoğunluğu tahsis edilmiş idare altındaki tarım arazisinin 53 milyon 525 bin 725 metrekare olduğunu yazan gazete, 32 milyon 609 bin 487 metrekarenin tahsis edilmiş olduğunu ve kira sözleşmesi sayısının ise bin 412 olduğunu ekledi.Politis gazetesi ise “İçişleri Bakanının Kıbrıs Türk Mallarıyla İlgili Önerisi- Şeffaflık Çok Gecikti” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, mevcut Rum hükümetinin, tüm hükümetler ile siyasi partilerin yer aldıkları, ciddi ve hassas bir siyasi konu olan Kıbrıs Türk mallarının idaresinde yıllardır meydana gelen “günahları” kısmen de olsa düzeltmeye çalıştığını yazdı.Gazete, “Kısmen yazdık çünkü Kıbrıs Türk mallarının tamamının geri alınması ve bunların şeffaf, aynı zamanda nesnel kriterler temelinde yeniden dağıtılması imkânsız” yorumunda bulundu.Haravgi gazetesi ise habere “Yalnızca Göçmenler İçin Başvuru- Kullanılabilir Kıbrıs Türk Mallarının Yayımlanması” başlığıyla yer verdi.