Güney Kıbrıs’ta İşkence...

CPT’DEN “ŞOK RAPOR”

“KAFAYA YUMRUKLAR VE TEKMELER…”

Avrupa Konseyi İşkencenin ve İnsanlık Dışı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi’nin (CPT), Güney Kıbrıs’la ilgili hazırladığı raporda, yabancı uyruklu tutuklulara karşı sözlü ve fiziksel istismar uygulandığının kaydedildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, “Kafaya Yumruk ve Tekmeler… Kıbrıs’ta Tutukluluk Koşullarıyla İlgili Avrupa Konseyi’nden Şok Rapor” başlıklarıyla verdiği haberinde, raporda özellikle polisin yabancılar ve mültecilerle ilgili birimi ve suçların araştırılmasıyla ilgili birimin mensuplarıyla ilgili, kafaya ve vücuda tokat atıldığı, yumruk vurulduğu ve tekmeler savrulduğuna dair şikayetlerin kaydedildiğini belirtti.

Rapora göre Menoya’daki tutukevinde gözaltına alınan yabancı uyruklulara sözlü ve fiziksel istismar uygulandığına, “uygunsuz” şekilde göz yaşartıcı bomba kullanıldığına dair birçok şikayetin bulunduğunu aktaran gazete, tutukluların polis birimlerinde tutulma sürelerinin uzun olmasına dair eleştirilerde bulunulduğunu aktardı.

Habere göre raporda tutukluların haklarının güvence altına alınmasının gerektiğine ve Merkezi Cezaevi’nin kapasitesinin üstünde kullanılmaması gerektiğine de değinildi.

Politis gazetesi ise ilgili haberinde, raporda, bazı polis karakollarında bulunduğu saptanan beyzbol sopası ve samuray kılıcı gibi nesnelerin kaldırılması gerektiğinin vurgulandığını aktardı.