Güney Kıbrıs’ta İnsan Ticareti

Güney Kıbrıs’ta 2016 yılında tespit edilen insan ticareti kurbanlarının sayısının 44 olduğu, KKTC’den de Güney Kıbrıs’a giderek insan ticareti ve sömürüsü mağduru olanların bulunduğu iddia edildi.

Güney Kıbrıs’ta 2016 yılında tespit edilen insan ticareti kurbanlarının sayısının 44 olduğu, KKTC’den de Güney Kıbrıs’a giderek insan ticareti ve sömürüsü mağduru olanların bulunduğu iddia edildi.

Simerini gazetesinin haberine göre, konuya ilişkin açıklamada bulunan Rum Polisi Komiser Yardımcısı Rita Superman, Güney Kıbrıs’ta insan ticareti ve emek sömürüsü olaylarına ilişkin 44 durum tespit edildiğini belirtti.

Bazı durumlarda KKTC’den Güney Kıbrıs’a giden, özellikle Somali, Kamerun ve Nijerya gibi Afrika ülkeleri kökenli kişiler olduğu tespitinde bulunduklarını kaydeden Superman, gerek KKTC, gerekse bu kişilerin geldikleri ülkelerle bu konuya ilişkin herhangi bir işbirliğinin olmadığını vurguladı.