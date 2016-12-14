Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Aralık 2016 Çarşamba 10:12

Güney Kıbrıs’ta İnsan Ticareti

Güney Kıbrıs’ta 2016 yılında tespit edilen insan ticareti kurbanlarının sayısının 44 olduğu, KKTC’den de Güney Kıbrıs’a giderek insan ticareti ve sömürüsü mağduru olanların bulunduğu iddia edildi.

Güney Kıbrıs'ta İnsan Ticareti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Güney Kıbrıs’ta 2016 yılında tespit edilen insan ticareti kurbanlarının sayısının 44 olduğu, KKTC’den de Güney Kıbrıs’a giderek insan ticareti ve sömürüsü mağduru olanların bulunduğu iddia edildi.

Simerini gazetesinin haberine göre, konuya ilişkin açıklamada bulunan Rum Polisi Komiser Yardımcısı Rita Superman, Güney Kıbrıs’ta insan ticareti ve emek sömürüsü olaylarına ilişkin 44 durum tespit edildiğini belirtti.

Bazı durumlarda KKTC’den Güney Kıbrıs’a giden, özellikle Somali, Kamerun ve Nijerya gibi Afrika ülkeleri kökenli kişiler olduğu tespitinde bulunduklarını kaydeden Superman, gerek KKTC, gerekse bu kişilerin geldikleri ülkelerle bu konuya ilişkin herhangi bir işbirliğinin olmadığını vurguladı.

                  

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
İnsan Ticareti
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Cumhuriyeti Konferansa Katılacak” Anastasiadis: “Kıbrıs Cumhuriyeti Konferansa Katılacak”
Rum İç Cephesi Yine Karıştı Rum İç Cephesi Yine Karıştı
Üçüncü Tur Ruhsat İhalesinin Sonuçları Açıklandı Üçüncü Tur Ruhsat İhalesinin Sonuçları Açıklandı
Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Hoyer Güney Kıbrıs’a Geliyor Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Hoyer Güney Kıbrıs’a...
Anastasiadis: “Bu Tür Yaklaşımlarla Çözüm Olamaz” Anastasiadis: “Bu Tür Yaklaşımlarla Çözüm...
Binlerce Şişe Alkollü İçki Çaldılar Binlerce Şişe Alkollü İçki Çaldılar
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Anastasiadis: “Kıbrıs Cumhuriyeti Konferansa...

Haberi Oku