Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen Asya Parlamenterler Asamblesi Komitesi toplantı sona erdi

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen Asya Parlamenterler Asamblesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Daimi Ekonomi Komitesi toplantısı çalışmalarının, dün sona erdiği belirtildi.



Toplantıda oy birliğiyle altı karar taslağı kabul edildiğini yazan Haravgi gazetesi, bunların sonbahar sonuna doğru gerçekleştirilecek olan Asya Parlamenterler Asamblesi Genel Kurul toplantısında ele alınacaklarını belirtti.



Gazete Komite toplantısında, enerji, sürdürülebilir ve yeşil kalkınma aynı zamanda Asya kıtasındaki vatandaşların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi konularının ele alındığını ekledi.



