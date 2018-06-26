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Güney Kıbrıs’ta Dün Meydana Gelen İki Ayrı Trafik Kazasında Biri Çocuk İki Kişi Hayatını Kaybetti

Rum basını, Güney Kıbrıs’ta dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişinin hayatını kaybetmesi haberine geniş bir şekilde yer verdi. Politis gazetesi ve diğer gazeteler, meydana gelen iki ayrı kazada, Limasol sakini 38 yaşındaki Zaharias Evripidu ile 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiğini yazdılar.

Güney Kıbrıs’ta Dün Meydana Gelen İki Ayrı Trafik Kazasında Biri Çocuk İki Kişi Hayatını Kaybetti

Rum basını, Güney Kıbrıs’ta dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişinin hayatını kaybetmesi haberine geniş bir şekilde yer verdi. Politis gazetesi ve diğer gazeteler, meydana gelen iki ayrı kazada, Limasol sakini 38 yaşındaki Zaharias Evripidu ile 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiğini yazdılar.

26 Haziran 2018 Salı 10:09
Güney Kıbrıs’ta Dün Meydana Gelen İki Ayrı Trafik Kazasında Biri Çocuk İki Kişi Hayatını Kaybetti


Rum basını, Güney Kıbrıs’ta dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişinin hayatını kaybetmesi haberine geniş bir şekilde yer verdi.
Politis gazetesi ve diğer gazeteler, meydana gelen iki ayrı kazada, Limasol sakini 38 yaşındaki Zaharias Evripidu ile 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiğini yazdılar.
Habere göre ilk kaza Limasol-Platres yolunda, dün sabah 06.40 sıralarında 38 yaşındaki kişinin kullandığı araç ile bir başka aracın çarpışması sonucu meydana geldi.
38 yaşındaki Zaharias Evripidu’nun kullandığı aracın arkasında 6 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun da bulunduğunu yazan gazete, çarpışmanın hafif olmasına karşın 38 yaşındaki Evripi’dinin kullandığı aracın ters dönmesine sebebiyet verdiğini, Evripidu’nun da emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle araçtan yola fırladığını belirtti.

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Gazete Evripidi’nin çocuklarının gözü önünde öldüğüne de dikkati çekti.
Fileleftheros gazetesi meydana gelen diğer trafik kazası haberine yer verdi.
Larnaka’da meydana gelen kazada ise 5 yaşındaki Maria Hristina Dimitriu isimli kız çocuğunun öldüğünü, annesi ve erkek kardeşinin ise ciddi şekilde yaralandığını yazan gazete, kazanın, 30 yaşındaki Bulgar asıllı bir yabancının kullandığı salon aracın, içinde anne-baba ile 4, 5 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuklarının bulunduğu çift kabin araca, arkadan çarpması ve çift kabin aracın yola devrilmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.
Habere göre kaza sonucu, 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken anne ve 4 yaşındaki çocuk ciddi, baba ile 9 yaşındaki çocuk ise hafif şekilde yaralandı.
 

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Son Güncelleme: 26.06.2018 13:40
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