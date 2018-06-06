banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96069
ALTIN
192.076
DOLAR
4.6107
STERLİN
6.1928
EURO
5.4161
Bağış yalanı!
BAĞIŞ YALANI!
Tokmak’ın yargılanması sürüyor
TOKMAK'IN YARGILANMASI
Gazimağusa’da 115 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Katil tutuklu yargılanacak
KATİL TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Katil tutuklu yargılanacak
Kapat

Güney Kıbrıs’ta Dolu Yağışının Etkilerinin Ele Alınmasına Devam Ediliyor...

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz gün özellikle Trodos bölgesinde görülen dolu yağışının etkilerinin ele alınmasına devam edildiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta Dolu Yağışının Etkilerinin Ele Alınmasına Devam Ediliyor...

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz gün özellikle Trodos bölgesinde görülen dolu yağışının etkilerinin ele alınmasına devam edildiği belirtildi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 08:13
Güney Kıbrıs’ta Dolu Yağışının Etkilerinin Ele Alınmasına Devam Ediliyor...

 Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz gün özellikle Trodos bölgesinde görülen dolu yağışının etkilerinin ele alınmasına devam edildiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun dolu yağışı nedeniyle üreticilerin uğradığı zararı değerlendireceğini yazdı.

Öte yandan Politis gazetesine göre,  dolu yağışının etkili olduğu yerlerden biri olan Limasol’a bağlı “Amiandu” köyü Muhtarı Kritonas Kiriakidis, yaptığı açıklamada, üretici açısından zararın çok büyük olduğunu, bu nedenle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, bu konuya müdahale etmesi ve ekonomik yardımın derhal yapılması için çağrıda bulundu.

banner277
Gazete bu konunun ileriki günlerde tüm ilgili birimlerin katılımıyla Rum Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek toplantıyla ele alınacağını da yazdı.

Haravgi gazetesi ise, dolunun neden olduğu zararın sadece bu yıl için geçerli olmayacağını gelecek yıla da etkisinin olacağını belirtti.

 

 

banner288
Son Güncelleme: 06.06.2018 11:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Savunma Bakanı Angelidis İsrail’e Gidiyor...
Rum Savunma Bakanı Angelidis İsrail’e Gidiyor...
"Anastasiadis: “Tek Hedef Çözüm”
"Anastasiadis: “Tek Hedef Çözüm”
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden Güney Kıbrıs Aleyhine Karar!
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden Güney Kıbrıs Aleyhine Karar!
Neofitu, ABD Temaslarına Devam Ediyor...
Neofitu, ABD Temaslarına Devam Ediyor...
Neofitu’nun Washıngton Temasları
Neofitu’nun Washıngton Temasları
Hristodulidis, Kiprianu İle Kıbrıs Sorununu Görüştü!
Hristodulidis, Kiprianu İle Kıbrıs Sorununu Görüştü!
Galanos: “Türkiye Kadar Bizim Devletimiz de Sorumlu”
Galanos: “Türkiye Kadar Bizim Devletimiz de Sorumlu”
Güney Kıbrıs’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Güney Kıbrıs’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Rusya’nın BM temsilcisi: “Siyasi düzeyde birşeyler olmadan gelişme beklemiyorum”
Rusya’nın BM temsilcisi: “Siyasi düzeyde birşeyler olmadan gelişme beklemiyorum”
“Fatih” sondaj gemisinin sondaj hazırlıkları Rum basınında
“Fatih” sondaj gemisinin sondaj hazırlıkları Rum basınında

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim