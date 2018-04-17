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Güney Kıbrıs’ta Doğan 10 Çocuktan 2’si Evlilik Dışı Dünyaya Geliyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta doğan 10 çocuktan 2’sinin evlilik dışı dünyaya geldiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta Doğan 10 Çocuktan 2’si Evlilik Dışı Dünyaya Geliyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta doğan 10 çocuktan 2’sinin evlilik dışı dünyaya geldiği belirtildi.

17 Nisan 2018 Salı 10:37
Güney Kıbrıs’ta Doğan 10 Çocuktan 2’si Evlilik Dışı Dünyaya Geliyor
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta doğan 10 çocuktan 2’sinin evlilik dışı dünyaya geldiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi Eurostat’ın evlilik dışı doğan çocuklarla ilgili verilerine geniş bir şekilde yer verirken, Avrupa Birliği’nde 2016 yılında 5.1 milyon çocuğun dünyaya geldiğini, 28 AB üyesi ülkeden 8’inde bebeklerin çoğunun, evlilik dışı doğduğunu, bunların başında Fransa’nın geldiğini yazdı.

Habere göre Güney'de yaklaşık her 10 bebekten 2’si evlilik dışı doğuyor. Eurostat verilerinde Güney Kıbrıs’ta evlilik dışı doğum oranı yüzde 19.1 olarak verildi. En yüksek evlilik dışı doğum oranı ise Fransa'da. Bu ülkede her 10 çocuktan 6'sı evlilik dışı dünyaya geliyor.

Son Güncelleme: 17.04.2018 14:21
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