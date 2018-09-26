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Güney Kıbrıs’ta Çocukların Kaçırılması Ve Daha Sonra Bulunması Olayı İnfial Yarattı

Güney Kıbrıs’ta Çocukların Kaçırılması Ve Daha Sonra Bulunması Olayı İnfial Yarattı

26 Eylül 2018 Çarşamba 08:39
Güney Kıbrıs’ta Çocukların Kaçırılması Ve Daha Sonra Bulunması Olayı İnfial Yarattı

Larnaka’da dün sabah, okullarında bulundukları sırada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kaçırılan ancak yoğun çabaların ardından daha sonra bulunan 11 yaşındaki iki çocuk ile ilgili olayın Güney Kıbrıs’ta infial yarattığı belirtildi.

Rum gazeteleri, Larnaka’daki “Kamares İlkokulu”nda öğrenim gören Themistoklis Doglis ve Filippos Stamatakis isimli 11 yaşındaki iki çocuğun, dün sabah kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kaçırılması ve daha sonra bulunması olayına manşetlerden ve iç sayfalarda geniş yer verdiler.

Rum basını, bu olayın, toplumda  infial  yarattığına da dikkati çekti.

Haberi “Cehennemde 8 Saat-Kaçıran Fidye Konusunda Israr Ediyor Ancak Sorgu Memurları Başka Unsurlar da Buldu” başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi, söz konusu iki çocuğun, Lefkoşa’nın Rum kesiminde ikamet eden 35 yaşındaki Yorgos Nikolau tarafından kaçırıldığını yazdı.

Çocukların, Kamares İlkokulu’ndan bir kilometre uzaklıktaki bir kiralık apartman dairesinde polis tarafından bulunduğunu yazan gazete, polisin dün, gelen yüzlerce bilgiyi değerlendirdiğini de belirtti.

Gazete, çocukların, tutuldukları apartman dairesindeki bir komşunun, 35 yaşındaki Yorgos Nikolau’dan şüphelenmesi üzerine yaptığı ihbar neticesinde bulunduğunu yazdı.     

Rum polisinin, çocukların kaçırıldığının anlaşılmasından itibaren alarma geçtiğini, sınır kapıları da dahil olmak üzere yoğun tedbirler aldığını yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de New York’tan, çocukların bulunması için çağrı yaptığını belirtti.

Gazete, çocukları kaçıran 35 yaşındaki  Yorgos Nikolau’nun, web sitesi programcısı olduğunu ve son olarak Larnaka’da yaşadığını ve çocukları fidye için kaçırdığını söylediğini yazdı.

Habere göre Nikolau’nun ifadesine inanmayan sorgu memurları, Nikolau’nun bilgisayarlarını, evindeki eşyaları ve telefonlarını inceleme altına alırken polisler, Nikolau’nun özel yaşantısı ile ilgili yeteri kadar bilgi topladı.

Politis gazetesi haberi “Themistokli ve Filipu’nun Kaçırılması Korkuttu Ancak Mutlu Sona Sahipti” başlıklarıyla verdi.

Gazete çocukları kaçıran Nikolau’nun, polislere  kapıyı itiraz etmeden açtığını yazarken Nikolau’nun, gözünden hiçbir şey kaçmayan bir vatandaşın polise derhal haber vermesi neticesinde yakalandığını yazdı.

Gazete, kaçırılan  Themistokli’nin babasının asker, annesinin ise hemşire, Filipu’nun babasının ise tanınmış ortopedist Evstathios Stamatakis olduğunu belirtti.

Çocukların kurtarılmasının ardından Larnaka Hastanesi’ne götürüldüğünü belirten gazete, ailelerinin, çocuklarının bulunmasına kadar yoğun çaba sarf eden birimlere ve vatandaşlara teşekkür ettiğini de yazdı.

Çocukların kaçırılmasının ardından birçok velinin okula gelerek çocuklarını okuldan aldığına da dikkati çeken gazete, çocukların okul bahçesinden kaçırıldığını belirtti.

Habere göre, çocukları kaçıran kişi okul bahçesine gelerek kendisini yeni öğretmen olarak tanıttı. Ardından ise kimin daha güçlü olduğunu sorarak taşınması gereken bir şeylerin bulunduğunu, bu nedenle yardım istediğini belirtti.

Haravgi gazetesi haberi “İki Çocuğun Kaçırılmasında Kıbrıs Sessiz” başlığıyla verirken Alithia gazetesi “Toplum Şokta” başlığını kullandı.

Alithia gazetesi haberinde ayrıca, yabancı bir kişinin okul bahçesinde nasıl rahat dolaştığı, çocukların kaçırılmasından 45 dakika sonra polise haber verilmesine bağlı olarak neden gecikme yaşandığı gibi soruların da çocukların okullardaki güvenliği açısından düşündürücü olduğuna dikkat çekti.   

Son Güncelleme: 26.09.2018 11:47
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