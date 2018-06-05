Güney Kıbrıs’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Güney Kıbrıs’ta, özellikle Trodos bölgesinde dün ceviz büyüklüğünde dolu yağışlarının etkili olduğu belirtildi.



Fileleftheros ve diğer gazeteler, Trodos bölgesi sakinlerinin dağları ve yolları örten dolular nedeniyle beyaz bir manzara ile karşı karşıya kaldığını yazdı.







Öte yandan, Haravgi gazetesi son günlerde etkili olan yağışlar ve dün buna eklenen dolu nedeniyle, seraların, bahçelerin ve tarım ürünlerinin ekili olduğu alanların zarar gördüğünü yazdı.



