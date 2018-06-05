banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98270
ALTIN
191.773
DOLAR
4.6119
STERLİN
6.1615
EURO
5.3823
En Çok Yağış nereye düştü ?
En çok yağmur nereye yağdı...?
Harmancı Dev-İş’i ziyaret etti
“LEFKOŞA’YA İKİ YENİ GEÇİŞ KAPISI”
İlk tokat savcılıktan!
İLK TOKAT SAVCILIKTAN!
Askeri bölgeden hurda çaldılar
ASKERİ BÖLGEDEN HURDA ÇALDILAR
banner282

Güney Kıbrıs’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Güney Kıbrıs’ta, özellikle Trodos bölgesinde dün ceviz büyüklüğünde dolu yağışlarının etkili olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Güney Kıbrıs’ta, özellikle Trodos bölgesinde dün ceviz büyüklüğünde dolu yağışlarının etkili olduğu belirtildi.

05 Haziran 2018 Salı 07:54
Güney Kıbrıs’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Güney Kıbrıs’ta, özellikle Trodos bölgesinde dün ceviz büyüklüğünde dolu yağışlarının etkili olduğu belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Trodos bölgesi sakinlerinin dağları ve yolları örten dolular nedeniyle  beyaz bir manzara ile karşı karşıya kaldığını yazdı. 

banner277
Gazete ayrıca Mayıs ayındaki yağış miktarı seviyesinin yüzde 232’ye çıktığını ve son 24 saatte su miktarının 7 milimetreye ulaştığını belirtti. 

Öte yandan, Haravgi gazetesi son günlerde etkili olan yağışlar ve dün buna eklenen dolu nedeniyle, seraların, bahçelerin ve tarım ürünlerinin ekili olduğu alanların zarar gördüğünü yazdı. 

 

banner288
Son Güncelleme: 05.06.2018 12:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Neofitu’nun Washıngton Temasları
Neofitu’nun Washıngton Temasları
Hristodulidis, Kiprianu İle Kıbrıs Sorununu Görüştü!
Hristodulidis, Kiprianu İle Kıbrıs Sorununu Görüştü!
Galanos: “Türkiye Kadar Bizim Devletimiz de Sorumlu”
Galanos: “Türkiye Kadar Bizim Devletimiz de Sorumlu”
Rusya’nın BM temsilcisi: “Siyasi düzeyde birşeyler olmadan gelişme beklemiyorum”
Rusya’nın BM temsilcisi: “Siyasi düzeyde birşeyler olmadan gelişme beklemiyorum”
“Fatih” sondaj gemisinin sondaj hazırlıkları Rum basınında
“Fatih” sondaj gemisinin sondaj hazırlıkları Rum basınında
“Avrupa Komisyonu’ndan Ankara’nın desteklenmesi oyunu”
“Avrupa Komisyonu’ndan Ankara’nın desteklenmesi oyunu”
Baf, Sirtaki İle Guınnes Rekorlar Kitabında
Baf, Sirtaki İle Guınnes Rekorlar Kitabında
ABD’deki Dış Rumlardan Etkinlik
ABD’deki Dış Rumlardan Etkinlik
Cep Telefonlarıyla Karşılıklı İletişimde “Hatlar Karışık”
Cep Telefonlarıyla Karşılıklı İletişimde “Hatlar Karışık”
"Mülkiyet Çalışma Grubu Üyesi Simeu: “Kıbrıs Türk Tarafı Bir Adım Önümüzde Olmayı Başardı”
"Mülkiyet Çalışma Grubu Üyesi Simeu: “Kıbrıs Türk Tarafı Bir Adım Önümüzde Olmayı Başardı”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim