Güney Kıbrıs’ta çeşitli suçlara karışan kişi Yunanistan’da tutuklandı

Çeşitli suçlara karıştığı gerekçesiyle Rum polisi tarafından aranmakta olan Haris Saridis’in, Yunan polisi ile gerçekleştirilen işbirliği sonucu, Girit’te tutuklandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Haris Saridis’in, silahlı soygun, dolandırıcılık, yasa dışı olarak tasarrufunda silah bulundurmak ve hırsızlık gibi suçlardan arandığını yazdı.

Habere göre, Rum Polisi Basın Sözcüsü yaptığı açıklamada, Saridis’in, Yunanistan polisi ile yapılan sıkı işbirliği sonucunda yakalandığını belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi, Haris Saridis’in Gürci asıllı olduğunu ayrıca “VOR V ZAKONE” isimli Rus mafya örgütünün de lideri olduğunu yazdı.

Gazete Saridis’in, Güney Kıbrıs’a iade edileceğini de belirtti.