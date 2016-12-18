Güney Kıbrıs:
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18 Aralık 2016 Pazar 07:25

Güney Kıbrıs’ta Bugün Yerel Seçim Yapılıyor

Güney Kıbrıs'ta Bugün Yerel Seçim Yapılıyor
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SAAT 07.00’DE BAŞLAYAN OY VERME İŞLEMİ 18.00’E KADAR SÜRECEK

 Güney Kıbrıs’ta bugün yerel seçimler yapılıyor.

Rum haber kaynaklarına göre 39 belediye başkanlığı için 112 adayın yarıştığı yerel seçimler kapsamında oy verme süreci Güney Kıbrıs saatiyle 07.00’da sorunsuz bir şekilde başladı.

Seçmenler 12.00-13.00 saatleri arasında verilecek bir saatlik ara dışında saat 18.00’e kadar kurulan 1344 sandıkta oylarını kullanabilecek.

Güney Kıbrıs’ta 561 bin 376 kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler arasında 634 de Kıbrıslı Türk seçmen olduğu belirtildi.

Seçmenlerin 217 bin 947’si Lefkoşa, 155 bin 978’i Limasol, 33 bin 322’si Mağusa, 95 bin 717’si Larnaka ve 58 bin 412’si de Baf ilçelerinde kayıtlı.

Güney Kıbrıs’ta yerel seçimler 5 yılda bir yapılıyor.

Polis dahil 8 bin kişinin görev yaptığı bugünkü seçimde belediye başkanlıklarını kazananların saat 22.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.

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